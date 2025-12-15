蕭敬騰岳父病逝　醫揭「吸入性肺炎」藏致命危機！3關鍵預防

▲蕭敬騰岳父林光寧（右二）於13日病逝。（圖／翻攝自Facebook／Summer Lin）

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧驚傳病逝，享壽75歲。女兒Summer表示，父親因吸入性肺炎入院，住院期間陸續出現新症狀，治療過程相當辛苦，沉痛直說：「沒有爸爸了。」醫師指出，吸入性肺炎有「長輩殺手」之稱，包括老年人、失智或長期臥床者為高風險族群，若要預防，最好做到進食時坐正、食物呈糊狀易吞嚥，以及常刷牙減少口腔細菌。

國泰綜合醫院呼吸胸腔科主治醫師王瑞鍾在醫院網站分享的衛教資訊中提到，日本曾有研究報告顯示，「吸入性肺炎」佔住院肺炎死亡一半以上，且年齡越高風險也越高。其一般指的是有外物或液體吸入肺部後，所造成的肺泡及細支氣管瀰漫性發炎疾病。

王瑞鍾說明，引發吸入性肺炎的常見原因有，在嘔吐後吸入嘔吐物或胃酸；另外，像是喝水、吃東西嗆到，以及因吞嚥功能障礙，如老年人、失智或長期臥床者，因吞嚥功能和保護性咳嗽反射常有退化的情形，很容易因反覆地嗆到，將口咽部的分泌物帶入肺部而造成感染。

要預防吸入性肺炎，王瑞鍾提醒應至少做到「3件事」：

1.進食時最好要坐正，同時頭要稍向前傾，這種姿勢下吞嚥功能最好。若中風患者完全無法坐起，可讓患者斜躺約60度，再以枕頭和毛巾將頭部墊起向前，並於進食後1～2小時內不可以躺下，因為很容易發生食道逆流，如果食物及胃酸經食道逆流到咽喉嗆到，也會導致吸入性肺炎。

2.食物要調理成糊狀易吞嚥的形式。

3.要定期清潔口腔，以減少口腔內細菌數量。如此即使不小心嗆到，也比較不容易引發吸入性肺炎。