天冷泡湯防致命熱休克　醫點名2種人小心：漸進式入池、務必結伴

▲天冷想泡湯最好結伴同行，以免發生熱休克等意外卻無人可及時協助。(圖／達志示意圖)

記者邱俊吉／台北報導

天氣昨晚起明顯轉涼，今、明天還有低溫，泡湯是不少人紓壓選擇，不過醫師提醒，溫泉潛藏「熱休克」威脅，不論是從高溫水池起身或水分流失，血壓、血流都有可能瞬間失衡，導致昏厥，甚至猝死，建議泡湯時切勿獨行，高齡族群與慢性病患更要注意，以免身體出現異狀，卻無人可及時伸援。

台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯表示，當身體進入高溫溫泉後，下肢及周邊血管會因受熱而擴張，血液重新分配，流向四肢的比例增加，供應腦部和心臟的血流相對減少，若原本便有心血管問題，特別容易出現風險。

洪子堯舉例，像是頸動脈狹窄或冠狀動脈疾病患者，本就仰賴有限的血流供應，一旦在高溫環境下，更可能因短時間缺血而引發腦中風或心肌梗塞；此外，長者因血管彈性較差，調節能力不足，對於泡湯時的溫度與壓力變化承受度也會較低。

除了高溫本身，泡湯方式同樣關鍵。洪子堯說，入池時應採漸進式，下肢先適應水溫，再慢慢浸泡全身；離池時，則不要急著站起，上半身先離水，稍作休息，確認沒有頭暈或不適，再完全出池，以防血壓驟變發生危險。

洪子堯並指出，泡湯過程中容易大量流汗，若未即時補充水分，恐導致脫水、血壓波動，故泡湯前、後均應適度喝水，且每次泡湯的時間不宜過長，約10至15分鐘為宜，避免身體長時間承受高溫刺激。

此外，洪子堯強調，飲酒後或服用安眠藥、鎮靜劑、血管擴張藥物等，均不宜泡湯，以免加重意識模糊或血壓下降，導致跌倒、溺水等意外。

洪子堯提醒，任何人在泡湯時，都應留意身體警訊，最好不要獨自入池，才能享受溫泉也守住安全。