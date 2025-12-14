「百萬年薪、年輕人」都做GG增大　醫揭3群族：很尊敬這群暖男

▲醫師觀察，年輕人做GG增大「就想讓自己更好看、更有自信。」（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩分享，來做GG增大的大概分三大族群，包括「25～35歲的年輕人」、「40～60歲的高收入族（百萬年薪那群）」、「40～60歲的藍領暖男」；其中藍領暖男「這群我真的很尊敬」，他們理由都是為了另一半。

戴定恩在臉書說，身為一位每天在門診裡，看著一堆兄弟「害羞走進來、自信走出去」的泌尿科醫師，他常被問，「醫生，來做增大的都是哪種人啊？是不是很怪？」

戴定恩表示，其實一點都不怪，甚至說得更直接一點，比你想像的還正常、還日常、還平凡；國外早就風行，台灣只是比較慢開竅，在韓國、歐美，男性做私密處醫美真的超級普遍。

戴定恩指出，就像女生會去做音波、電波、玻尿酸，男生也會想讓自己「好看、舒服、自信一點」，都是身體的一部分，為什麼女生可以保養、男生不行？

戴定恩提到，但在台灣呢，因三不五時就有醫藥新聞，硬要放大那些少見的負面案例（例如你知道的那個死亡新聞），害大家以為增大這件事超危險、很怪，「是奇怪的人才會做」。

戴定恩表示，身為在第一線的泌尿科醫師，他只能說，真實世界完全不是這樣；那到底誰來做增大？其實他每天看診下來，客群大概分三大族群，你看完真的會覺得，「喔原來其實真的很合理」。

1、第一族群：25～35歲的年輕人

這群人最直白也最坦率：「我就想讓自己更好看、更有自信。」

現在的年輕人不分族裔都超會投資自己，女生會打雷射、拉提，

男生就沒有那麼多能做的醫美項目，

結果更願意把錢花在「最有效、最能提升自信」的地方，

坦白說，他們的心態非常健康、很理性，

有點像是：「我健身練胸肌，順便把私密處也升級一下。」

完全沒有奇怪的意圖，就是單純想變好而已。

2、第二族群：40～60歲的高收入族（百萬年薪那群）

這群人通常外在條件早就到位

車子、房子、事業、腕錶全都穩穩的。

然後他們會突然醒悟：「外在都顧好了，那…裡面也該顧一下了吧。」

他們追求的是整體自信、生活品質，

也想在親密關係中有更自在的掌握度，

說白話一點：

他們把增大當作是一種高質感的自我升級。

3、第三族群：40～60歲的「藍領暖男」

喔這群我真的很尊敬，

這些人通常工作辛苦、收入不一定頂高，

外在條件也不像白領那麼亮眼，

但他們來做增大的理由都是——為了另一半，

不是為了炫耀，不是為了外遇，不是你想像的那種劇情，

而是那種踏實又純粹的心態：

「我想讓她更滿意。」

「我想讓我們的關係更和諧。」

「我沒什麼可以送她，但我可以提升自己。」

每次聽到這種理由，我心裡都會想：

這才是真正的好男人吧。

戴定恩認為，不論哪一種人，其實動機都一樣，不管是年輕人、高收入族還是暖男們，他們的共通點就是願意投資自己的身體與親密關係，外貌可以打理，肌肉可以鍛鍊，那私密處其實也只是身體的一部分，沒有什麼好羞恥的。

戴定恩說，男生不是鋼鐵人，也不是天生一定「完美到零瑕疵」，如果有方式能讓自己更好、生活更舒服、伴侶更滿意，那是一種負責任，也是一種成熟。

戴定恩寫道，增大這件事本質不是炫耀，也不是怪癖，它跟剪頭髮、健身、做醫美一樣，都是讓自己變得更喜歡自己的方式；如果你也對這個領域有興趣，不妨多了解、多比較、多問問題，做對方法、找對醫師，其實它真的沒有你想像的可怕，願每個男人都能外在有型，內在也自信。