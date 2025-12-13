社救法修法卡關「虛擬所得」　石崇良：財劃法爭議須納入考量

▲石崇良出席振興醫院2025健康台灣深耕論壇，說明社救法修法最新進度。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

「社會救助法」修法進入最後階段，其中「虛擬所得」與補助資格是否出現「斷崖式中斷」，成為民間團體質疑焦點。對此，衛福部今回應，最新修法版本已調整以往遭批評過於僵化的設計，目前仍待最後評估，且「財劃法」陷入爭議，也會影響「社救法」修法進度，未必能在年底前送立法院。

「虛擬所得」是指現行法規中，貧窮家戶子女只要從學校畢業，一律視為有基本工資收入，忽略其在就業上恐有難度，而在衛福部提出修正草案版本中，此概念仍未取消，僅調整高齡、受暴婦等對象可放寬計算等。

針對民團質疑，衛福部部長石崇良說，修法核心精神仍是「扶貧自立」，不讓補助成為一刀切的制度，而在新版草案中，已針對「斷崖式中斷」問題給予緩衝時間，不會因為剛出現收入，便立即終止全部救助資源，希望讓民眾有過渡空間。

對於爭議最大的「虛擬所得」，石崇良則說，過去若無法提出稅單或確切收入證明時，會採取推估計算，這也是長期引發質疑的關鍵，而民團雖主張改採「自報所得」，地方主管機關卻反映，自報機制要查證恐有困難，實務執行不易。

石崇良指出，修法過程嘗試在自報所得、虛擬推估之間尋求折衷方案，包括檢討虛擬所得可否從寬認定，讓更多真正需要的民眾可符合救助資格，不會因制度過嚴而被排除在外，但相關調整仍需考量整體財政承擔能力。

此外，石崇良說，「社救法」修法亦須考量「財劃法」的影響，因中央可支配預算減少，而社會救助制度的調整，勢必牽動中央及地方財政分工，故修法還需進行最後評估，且今年底前已有多部法案密集送審，「社救法」能否趕在年底進交立法院，仍有變數。