天冷4招防心梗　國健署示警：「咖啡、含糖飲」增心血管負擔

▲冷氣團今晚報到，專家提醒民眾注意保暖，避免含糖、酒精、咖啡因等飲品。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

近期氣溫明顯下降，日夜溫差持續擴大，且冷氣團今晚報到，溫度還要再往下掉，對此，國健署提醒，氣溫驟降、天氣濕冷時，血管急遽收縮，血壓容易快速上升，恐誘發急性心肌梗塞及中風，民眾需注意保暖，多喝水，避開咖啡或含糖飲料，才能有效減輕心血管負擔。

依據衛福部2024年國人死因統計，心臟疾病與腦血管疾病分居第2、4位，一年奪走約3.6萬人性命。因應低溫來襲，國健署建議民眾透過以下4招預防心肌梗塞或中風：

●避開低溫時段外出：清晨和傍晚通常是氣溫最低時段，應避免在低溫或溫差大時外出，且最好與親友同行，更能相互照應。

●穿對衣服更保暖：依溫度增減衣物，並加強頭頸部和四肢末梢保暖，但注意應維持身體靈活度。

●補充溫水不輕忽：天冷時仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠，這會增加心血管負擔，建議外出或運動時，每15分鐘就要飲用200至300毫升溫水，並避免含糖、咖啡因或酒精飲品。

●留意心臟病或中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即就醫，把握黃金治療期。

國健署指出，一般民眾需注意低溫警訊，高危險群更須加倍警覺，有三高問題與心腦血管疾病高風險者應持續規律服藥，切勿自行停藥，以降低心腦血管事件發生風險。

關鍵字： 冷氣團 心肌梗塞 中風預防 保暖秘訣 國健署

天冷4招防心梗　國健署示警：「咖啡、含糖飲」增心血管負擔

