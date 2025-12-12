35歲↑台人90%有牙周病變！　醫列「7大警訊」

▲女患者未確實清潔牙齒，除了牙齒上有深色茶漬外，牙齒底部有明顯的牙菌斑。（圖／恩主公醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

根據國健署資料顯示，台灣35歲以上成人中，高達90%以上曾出現不同程度的牙周病變。牙醫師趙冠齊指出，許多民眾認為「一天刷3次牙」代表有做好口腔保健，事實上清潔的質量遠比刷牙的次數重要，當出現「7大跡象」如牙齦容易腫脹、口臭持續加重、牙縫變大等等，都是牙周健康惡化的警訊，不可忽視。

恩主公醫院牙醫部趙冠齊醫師分享，一名60多歲的女主管因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，雖然每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積，直到牙齦腫痛、部分牙齒動搖才求診。經X光檢查發現，她的牙齒齒槽骨已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。

趙冠齊說明，若牙齦出現容易腫脹、按壓不適感、刷牙或吃東西後總覺得不夠乾淨，或是口臭持續加重、牙齒開始出現輕微晃動、牙縫變大、牙齦退縮等狀況，都是牙周健康惡化的警訊，甚至有些人會發現牙齒排列逐漸改變或出現縫隙，這些都是發炎長期破壞牙周組織的徵兆。他提醒，牙周病雖屬慢性，但造成的骨頭與牙周組織破壞多半不可逆，「越早處理，越能保留原生牙齒的功能。」





▲牙齒清潔的質量遠比刷牙的次數重要。（示意圖／記者李佳蓉攝）

趙冠齊提醒，許多人認為有刷牙就夠了，但若沒有清到牙齦邊緣與牙縫，細菌就會在看不到的地方持續發炎。他表示，刷牙時應確實清潔牙齒外側、內側、咬合面與牙齦邊緣，至少有一次要做到「完整且細緻的清潔」。若牙縫較小，使用牙線會較恰當；若牙縫偏大或牙周支撐組織已退縮，牙間刷能更有效移除深處堆積的牙菌斑。

趙冠齊也呼籲，牙周病並非無法避免，關鍵在日常的清潔與定期追蹤，建議每3～6個月進行一次口腔檢查與洗牙，養成正確的刷牙方式並確實清潔牙縫；若出現牙齦腫脹、不適或刷牙後仍覺得口腔不夠清潔，都應盡早尋求牙科協助。