女童臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫勸：媽媽啊，要換掉它了

▲女童臉上的紅疹為接觸性皮膚炎。（圖／許志煌醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

小兒科醫師許志煌近日在粉專分享收治的一名案例，就診的女童臉上有「紅色的疹子」，有時還伴隨著水泡，媽媽表示求診多家診所都說是「蟲子咬的」，擦藥好轉卻又不斷復發。直到眼尖的醫師發現女童皮膚上的疹子排列形狀太規則，一問之下揪出元凶，直呼「媽媽啊！你要幫妹妹換一條毯子才會好啦！」

許志煌當時觀察患部後覺得不對勁，忍不住向媽媽拋出疑問，「你不覺得疹子的排列有點太規則了嗎？會不會常常發生在某個時間或是某件事情之後？」經醫師一提醒，媽媽驚呼，「對喔，她每次只要抱過一條毯子之後，就會有這個問題！」

針對這類反覆發作的症狀，許志煌解釋，這其實是「接觸性皮膚炎」，當同時出現規則排列的疹子，大多是外物造成的，「型態上面可能是直線，或是規律線條，或是特殊的造型形狀。」

▲孩子每天蓋的小被被也要定期清洗、更換。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

至於生活中哪些物品是常見的致敏元凶？許志煌列舉，可能是對某些金屬物品過敏，例如項鍊、手環、戒指，特別是含有「金屬鎳」成分的飾品；或是衣物、寢具、家飾。此外，包括橡膠、化學藥品、清潔劑，或是有毒植物，也都有可能造成接觸性皮膚炎。

許志煌強調，這種情況擦藥雖然會好，但如果再接觸，就會再復發，因此，唯一的方法就是避免接觸。找到了病因，他也苦勸家長，「媽媽啊，你要幫妹妹換一條毯子才會好啦！」