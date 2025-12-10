手腳冰冷別只靠暖暖包　中醫推冬天「6大溫補食材」

▲中醫師推薦6大溫補食材，幫助改善冬季手腳冰冷。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

天氣轉涼，不少人都開始吃養生食補，中醫師指出，在食補上，建議可優先選擇「溫補食材」，包括「羊肉、山藥、蓮藕、黑芝麻、老姜、桂圓」等6種，吃對了就能從內暖到外。

中醫師周宗翰說明，天氣一冷，很多人會開始手腳冰冷，這其實是身體「陽氣不足」的警訊，與其狂貼暖暖包保暖，不如從「吃」下手，以羊肉來說，屬於「溫補陽氣之王」，是冬日進補首選，能溫中暖下，適合腰膝酸軟、畏寒怕冷的人，建議可選擇「當歸生薑羊肉湯」暖身又補血活血，但體質偏熱或有上火症狀者要適量食用。

山藥則是「平補脾腎高手」，性平溫和，能補益脾胃腎氣，改善冬季常見的疲勞、消化不良，建議可喝「山藥排骨湯」或「四神湯」都能幫助健脾開胃。蓮藕是「潤燥養血神器」，煮熟的蓮藕性溫，能補益氣血、潤燥止渴，改善身體因寒冷引起的僵硬，建議可喝「蓮藕紅棗湯」，要注意生食涼拌的蓮藕性偏涼，冬天建議少吃。

黑芝麻可以「滋養肝腎」，能補益肝腎、滋養精血，對改善冬季髮質乾枯、掉髮很有幫助，建議可以選擇溫熱的「黑芝麻糊」或在豆漿中灑上一匙搭配。老薑則有助「驅寒暖胃」能溫中散寒，促進血液循環，是對抗手腳冰冷的最佳食材，建議可喝「黑糖薑茶」或炒菜時多放幾片。

桂圓則可以「安神補血」，能補益心脾、養血安神，改善氣血不足造成的臉色蒼白、心悸失眠，建議可喝「桂圓紅棗茶」補血又能幫助睡眠。周宗翰提醒，冬天進補關鍵在「選對」而不是「多吃」，跟著體質吃對溫暖食物，才能真正補足陽氣。