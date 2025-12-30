吃完飯就覺得卡卡？營養師：小心踩到「脹氣地雷組合」

▲營養師指出，脹氣不一定是吃太多，有時候問題出在「吃錯組合」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃稜涵／綜合報導

你是否也有這樣的經驗，明明沒有吃很多，肚子卻總是脹脹的，坐著不舒服、站著也卡卡，甚至吃完一餐就覺得整個人被撐住。對此，營養師張語希指出，脹氣不一定是吃太多，有時候問題出在「吃錯組合」，讓腸胃一時之間負荷過重。

張語希表示，日常生活中有不少食物本身就比較容易產氣，例如各類豆類，包括黃豆、紅豆、毛豆，還有花椰菜、芋頭、地瓜、麵包以及乳製品等。這些食物若單獨適量攝取，未必會造成不適，但若同時大量出現在同一餐中，腸胃就容易開始抗議。

她特別提醒，有一種常見卻容易被忽略的「脹氣組合」，就是澱粉、蛋白質再加上水果一起吃，這樣的搭配會讓消化系統同時處理不同類型的營養素，腸胃壓力瞬間升高，脹氣、悶脹感也更容易出現，許多人習慣吃完正餐再來一份水果，卻不知道這樣的順序，對腸胃較敏感的人來說並不友善。

若已經出現脹氣不適，張語希建議，可以善用一些「消脹氣小幫手」來協助腸胃運作，像是鳳梨，含有鳳梨酵素，有助於分解蛋白質，減輕消化負擔；薑則能溫暖腸胃、促進腸道蠕動，對於容易腹脹、手腳偏冷的人特別有幫助。優格中的好菌能協助腸道菌叢平衡，改善消化狀況；香蕉富含鉀，有助於身體排出多餘氣體；果醋則能促進消化與代謝，適量使用能讓腸胃更順暢。

在料理方面，張語希也分享一款簡單又實用的消脹氣湯品，就是白蘿蔔薑片湯。白蘿蔔本身含有消化酵素，能幫助分解食物，搭配薑片一起煮，不僅能暖胃，也能促進腸道蠕動。她表示，很多人只要在日常料理中加一點薑，腸胃不適的情況就能明顯改善。

張語希提醒，腸胃不舒服時，與其急著吃藥，不如先回頭檢視飲食內容與搭配方式。放慢進食速度、避免一次吃進太多容易產氣的食物，並適度調整食物組合，往往就能讓脹氣問題慢慢減輕。她也建議，若脹氣情況長期反覆出現，仍應尋求專業醫師或營養師協助，找出真正原因，才能讓腸胃真正恢復輕鬆狀態。