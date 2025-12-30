曹西平猝逝　醫揭「6大奪命警訊」：胸悶、頭痛千萬別忍

▲資深藝人曹西平29日深夜疑似在家中猝逝，突如其來的噩耗震驚社會。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）



記者游瓊華／台中報導

資深藝人曹西平29日深夜疑似在家中猝逝，突如其來的噩耗震驚社會。光田綜合醫院急診醫學部醫師高正國指出，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀況，最終失去生命，也由於發作迅速，往往來不及就醫；而常見與猝死相關的原因，多集中在心血管與腦血管系統的急性變化，此外，也提醒民眾要留意身體發出的6大求救訊號。

三高、糖尿病是未爆彈！醫：長期恐增突發風險



[廣告]請繼續往下閱讀...

高正國說明，例如致命性心律不整、急性心肌梗塞、腦出血或腦中風等，就是心血管與腦血管系統的急性變化。此外，三高（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病等慢性疾病，雖然不一定會立刻造成不適，但長期下來會增加血管病變與突發風險，是臨床上常見的背景因素。

身體的最後求救！6大警訊：胸悶、劇烈頭痛、冒冷汗



不過，高正國也強調，即使沒有已知慢性病史，猝死仍可能發生，因此更重要的是及早辨識身體發出的警訊。從急診第一線觀察，猝死前常見的警訊症狀包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗、噁心不適或意識改變。這些症狀可能短暫出現，也可能反覆發生，但都不應輕忽。

▲台中光田醫院急診醫師高正國也提醒民眾，要留意身體發出的6項警訊。（圖／光田醫院提供）



千萬別再等！家人出現症狀「立刻打119」搶黃金時間



一旦發現家人或身邊的人出現上述症狀，應立即撥打119求助，切勿自行觀察或等待症狀消退。消防人員也會在電話中第一時間進行評估與初步處置指引，並迅速送醫，為後續搶救爭取黃金時間。

多做一件事能保命！醫籲：日常監測、與親友保持聯繫



高正國也呼籲，日常生活中應留意基本健康管理，包括規律量測血壓、血糖、注意水分補充與保暖，並養成身體不適即就醫的習慣。尤其對於獨居族群，則建議平時多與親友保持聯繫，避免突發狀況時無人察覺。