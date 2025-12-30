流感增11重症、4死！疫情升溫「最快2周後進入流行」

▲疾病管制署疫情周報，副署長林明誠提醒疾病傳播風險增加。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情蠢動，疾病管制署今（30）日公布上周增加11起流感併發重症、4例死亡，另上周類流感門急診就診計81,557人次，和前一周相當。疾管署副署長林明誠分析，扣除放假等因素，實際就診人次略升3%左右，已經有上升跡象。接下來低溫與人潮活動增加等兩大不利因素，預期最快2~3周後進入流行，並於農曆春節、2月中旬達到最高峰。

依據疾管署監測資料顯示，第52周（12/21-12/27）類流感門急診就診計81,557人次，與前一周相當；另上周（12/23-12/29）新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及4例死亡（1例H1N1、3例H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署防疫醫師許玉龍說明，一名特殊個案為60多歲男性，本身有癌症病史，沒有接種本季流感疫苗，11月中旬陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、倦怠等症狀，發病3天後，呼吸困難、意識不清到急診就醫，篩檢確認A流，且X光片顯示有雙側肺炎，因為呼吸衰竭、急性腎衰竭，當日即收治了加護病房，插管並洗腎透析治療，使用了流感抗病毒藥物及抗生素治療，仍於12月中旬不幸過世，住院5周，死因為流感併發肺炎。

本（114-115）流感季累計407例重症病例（114例H1N1、288例H3N2、1例A未分型、4例B型）及78例死亡（24例H1N1、53例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，90%未接種本季流感疫苗。

林明誠分析，上周疫情涉及放假等因素，若扣除後實際類流感就診人次上升3%，國內氣溫即將下降且年末聚會活動增加，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險。疫情中心主任郭宏偉表示，目前疫情上升幅度非陡升趨勢，推估大概需要2到3周之後才會進入流行。

疾管署提醒，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。