肺癌「7大徵兆」食慾不振、肢體疼痛要注意　2族群可公費篩檢

▲醫師提醒，聲音沙啞、持續咳嗽恐是肺癌徵兆。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署今公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌已連續3年為新發生癌症人數的首位。國健署提醒，肺癌早期症狀包括「持續咳嗽甚至惡化、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促並出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、異常肢體疼痛、無預警體重下降/食慾不振」，目前已有提供公費LDCT肺癌篩檢，符合資格民眾可善加利用。

根據最新報告顯示，十大癌症新發生人數男女合計依序為(1)肺癌(2)大腸癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)攝護腺癌(6)口腔癌(含口咽、下咽)(7)甲狀腺癌(8)皮膚癌(9)胃癌(10)子宮體癌，與111年相比，除了(8)皮膚癌(9)胃癌序位互換(111年胃癌第8名)，其餘排序與111年相同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，肺癌不僅連續3年登上「癌王」，新發生個案人數更是一年比一年高。根據國健署資料，近5年肺癌新發生個案從1萬6233人、1萬6370人、1萬6880人、1萬7982人，增加到112年的1萬9986人，112年就比前一年增加2004人。

根據國際實證顯示，胸部低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢較胸部X光檢查，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。國健署指出，肺癌0至1期5年相對存活率超過9成，第4期五年相對存活率僅1成多，而在接受篩檢民眾中，有85.9%被診斷時為早期肺癌。

目前國健署提供「具肺癌家族史」45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾以及「重度吸菸者」，50至74歲吸菸史達20包-年以上等2大類族群公費LDCT篩檢。國健署提醒，有持續疑似症狀且符合公費資格可諮詢專業醫師評估篩檢。