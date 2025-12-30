ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

泰舍、彌生軒「腸桿菌超標」挨罰　食藥署揪車站周邊4餐廳違規

▲食藥署今公布「114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案執行結果」。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布「114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案執行結果」，共4家業者不符規定，其中包括「泰舍（基隆店）」、「彌生軒（微風車站店）」、台北市士林區的「牛有廖」、花蓮縣的「迷途鯨魚」，違規業者及產品均由轄管衛生局依食安法處辦。

食藥署於114年9月至10月聯合各地方政府衛生局稽查公共運輸場站內部及周邊（非百貨公司之綜合商品零售業）附設餐飲場所，查獲1家業者貯存逾有效日期食品原料；另抽驗272件成品及食材，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格。

食藥署表示，不合格店家包括「泰舍（基隆店）」的泰式奶茶檢出腸桿菌科700CFU/mL（標準為10CFU/mL），由於複抽不合格，由地方衛生局裁罰總公司3萬元；「彌生軒（微風車站店）」的宇治玉露抹茶-去冰腸桿菌科35CFU/mL，同樣因複抽不合格遭地方衛生局裁罰3萬元。

台北市士林區「牛有廖」的豆腐檢出不得檢出的防腐劑苯甲酸，來源廠商遭罰3萬元，花蓮縣的「迷途鯨魚」則是查獲存放逾期原料「匈牙利紅椒粉」，遭地方衛生局開罰6萬元。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，可依違反食安法第8條或第15條規定，分依同法第44條第1項第1款或第2款處6萬元至2億元罰鍰；另食品製備流程應符合衛生安全，倘供應餐食不符衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，則違反食安法第17條規定，依同法第48條處3萬元至300萬元罰鍰。

