「家醫、急診」擬排除醫美執刀　石崇良：生殖器整形納高風險手術





▲衛福部長石崇良談醫美嚴管。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部規劃修法嚴管醫美，但經過與醫界協商，可執行醫美手術的「大外科」擴大為11個科別，其中以「家醫科」最為爭議，另因衛福部長石崇良急診出身，「急診科」納入其中也引發質疑。石崇良今（10）日表態，考量外科訓練內容，他個人認為家醫、急診不應列入大外科，下午會找11個相關專科與醫師公會再次開會協商，討論重新檢視大外科涵蓋科別以及高風險醫美手術限制細節調整等2大議題。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理，上週協商會議共識針對執行「醫美手術」的醫師資格，限制需有大外科系專科訓練，涵蓋11科別包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民眾黨立委陳昭姿今日在立法院社福衛環委員會質詢時質疑政策「髮夾彎」，其中侵入性醫療訓練較少的「家醫科」竟然被納入大外科，允許執行醫美手術，甚至急診科醫師納入大外科，外界也有意見。石崇良當場表態，針對家醫科是不是可以認定為大外科「我個人的意見我是不認同」。

石崇良會中受訪表示，今（10）日下午醫事司會找11個專科與醫師公會再次開會協商，前次會議結論屬於大外科的11個專科，經醫事司整理相關住院醫師訓練內容，「確實就外科訓練上來說，急診、家醫兩科和其他外科系有明顯落差，所以問我個人意見，這兩科不應該列入大外科。」

石崇良解釋，急診過去列為大外科，主要是因為會處理緊急、創傷，但是和手術房開刀還是有落差，所以應該要再討論。下午會議會把11個部定專科訓練計畫進行比對，才能來決定哪一些科別可以直接從事手術。

此外，針對高風險手術定義也會討論。石崇良說，特管辦法針對醫美手術中「更高風險手術」只限「特定專科」可以執行，例如眼科雖然在大外科，但相關訓練只在顏面部，就不適合做到腹部整形，會限制在整形外科、外科等；上次醫美事故意外是生殖器整形，這次也會納入高風險去限制科別，男性生殖器整形限制在整外、泌尿科，女性生殖器整形則是整外、婦產科等。

石崇良也提到，過去針對抽脂手術是用單次1500毫升列為高風險，但是低於1500毫升不一定風險比較小，只要屬於全身麻醉風險都高，研擬後續不再以抽脂量為基準，而是用麻醉方式去規範。

至於醫美診所強制評鑑改為「輔導認證」，石崇良坦言，可能是基層診所聽到「評鑑」就有陰影，如果對評鑑名詞很擔心，改用認證，衛福部不反對，但一定要有公正性、公信力，認證單位與內容還是要經過衛福部認可。

石崇良說，目前也研擬建立平台，公布醫美診所通過認證相關狀況包含認證家數、比例、醫美診所醫師相關專科等，讓民眾可以查詢。

石崇良日前表示，若醫美診所認證比例不高，還是會走回強制評鑑。他今日則指出，衛福部尊重專業自律，但如果觀察一到兩年，認證比例仍不足，就會著手檢討改行強制。