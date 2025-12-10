《身權法》18年未大修　石崇良揭修法4重點：提高參與、自立生活

▲衛福部長石崇良出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內《身心障礙者權益保障法》18年未大修，衛福部長石崇良今（10）日說明修法進度，預計月底會有行政院版本送立法院，並回應身障團體訴求，4大修法重點包含相關委員會提高身障者代表比例、通用概念帶入各級政府、自立生活支持概念入法、強化身障機構管理。

身障團體日前才赴行政院、衛福部抗議「身障權利已死」，石崇良當時承諾「一定讓它復活」。立法院社福衛環委員會今日請衛生福利部部長、勞動部及教育部就「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」進行專題報告，石崇良會前受訪談及《身權法》修法進度，行政院版本草案在行政院審查得差不多，正在做最後修改，月底或者下個月就會送立法院。

石崇良說明修法重點，內容包含提高相關委員會的身障者代表、身障者比例，讓大家在做各項政策，能有身障者參與與意見表達機會。也希望把通用設計概念帶入各級政府，包含中央地方，食衣住行教育方面都能考量通用設計。另外，生活自立部分強化地方執行上能夠自立自主概念納入身權法，同時也會強化身障機構管理，對於不當對待設立相關罰則。

石崇良簡報時也提到，自立生活支持服務入法實施推動至今業經13年，面臨多重問題與挑戰，包含重度障礙者反映服務時數不足、各縣市執行情形缺乏一致標準、自立生活支持服務缺乏保險機制。

石崇良說明，衛福部未來將研議長期照顧及自立生活個人助理兩服務系統間之服務銜接模式，以提供重度障礙者連續性之服務，以滿足重度障礙者照顧及社會參與需求。

也將訂定自立生活支持服務一致性規定，包含服務原則、流程、相關表單範本等，以提供地方政府有所參考及依循之標準，減少地方政府執行不一致之情形。

最後是發展自立生活支持服務責任保險，衛福部會持續與身心障礙團體、金融監督管理委員會保險局、中華民國產物保險商業同業公會等單位，共同研商並開發自立生活支持服務責任保險，以保障服務單位、個人助理及障礙者之權益。