女教練規律運動仍罹癌！轉念悟出道理　簽「預立醫療」重掌主動權

南部一名女運動教練被診斷出第三期卵巢癌，平日注重均衡飲食、規律運動的她，突然面臨化療、標靶治療、乳房切除與重建手術。面對生理與心理上的困境，她認為在治療過程中應掌握主動權，才能在抗癌路上找回自我價值。癌症希望基金會日前舉辦婦癌學習營，透過女教練的故事與專業醫師的分享，為現場癌友解答新知。

均衡飲食、規律運動是小J身為運動教練的日常，然而在2020年，她被診斷為第三期卵巢癌。突如其來的病症與治療副作用嚴重影響生活，讓她產生懷疑「這還是我的身體嗎？」但在努力找回力量後，她主動簽署「預立醫療」，如心理專家陳永儀說過的一句話「永遠都有選擇」，希望在治療旅程中保持自主。儘管手術後仍面對許多限制，但小J會先和醫師評估風險，她鼓勵病友重視選擇權利，同時別忘了運動強身對抗病魔。

癌症希望基金會舉辦婦癌學習營，邀請高雄長庚婦產部婦癌科主任吳貞璇、高醫婦產部婦癌科醫師許証揚、成大附醫副院長許耿福介紹婦科治療趨勢，並解答現場癌友的疑問。

許耿福副院長指出，隨著醫療科技進步,標靶藥物、免疫治療、抗體藥物複合體等新型治療為患者帶來更多選擇。子宮頸癌疫苗讓預防從「被動篩檢」走向「主動保護」，而卵巢癌領域透過基因檢測，能協助醫師更精準診斷與治療規劃。

有病友提問「超音波檢查是否足以發現早期卵巢癌？」 高雄長庚婦癌科主任吳貞璇表示，首先要了解自己是否屬高風險族群、家族遺傳史並定期檢查。目前超音波檢查仍有侷限，但透過定期追蹤仍有機會及早察覺卵巢變化。對於晚期卵巢癌病友，醫師會透過基因檢測協助精準治療規劃，爭取更長存活期。

有病友提問，「子宮頸癌開刀後是否會復發？」、「罹癌後的生活應注意什麼？」 高醫婦癌科醫師許証揚表示，罹癌存在復發風險，固定追蹤極為重要，應依照醫囑規律回診、穩定控制共病有助維持健康；子宮頸癌病人常伴隨陰道不正常出血的症狀，他也藉此呼籲女性，如果有異常的陰道出血，應儘早就醫檢查，避免延誤診斷 。

癌症希望基金會副董事長羅盛典表示，婦癌病友不只需要醫療照護，更需要全方位心理支持與資源陪伴，癌症希望基金會長期提供照護諮詢、心理諮詢、康復用品協助，期盼透過多面向陪伴，協助癌友減輕壓力，重拾信心邁向充滿希望的人生。