醫示警「最近驗出不少B流」！3主要症狀曝

▲第一線醫師有感，最近「驗出不少B型流感陽性」。（圖／弘育耳鼻喉科診所授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

近期天氣變化大，各種病毒肆虐中！有耳鼻喉科診所醫師發現，最近幾週的門診中，除了A型流感外，也驗出不少感染B型流感的患者，其主要症狀為發燒、肌肉痠痛及腸胃道症狀，並提醒和一般腸胃炎比起來「燒得比較高、有明顯痠痛」的民眾，應及早就醫。

弘育耳鼻喉科診所8日在粉專發文分享，「今天一位高中生看診，症狀為高燒39度、嘔吐，患者臉色蒼白、相當不適，且合併有肌肉痠痛症狀。」醫師表示，一般腸胃炎較少有高燒的情況，因此當下在門診執行流感快篩，果真確診B型流感，後續給予克流感藥物治療。

▲高燒是感染B型流感的主要症狀之一。（示意圖／記者陳俊宏攝）

醫師有感地說，最近這幾週除了A型流感外，也驗出不少B型流感陽性個案，其主要症狀包括發燒、痠痛及腸胃道症狀，只是相較於一般腸胃炎，感染B流燒得比較高、肌肉痠痛症狀更加明顯，提醒民眾一旦出現以上症狀，要及早就醫，需要時由醫師進行流感快篩，透過及早治療以降低流感重症機率。

醫師表示，不只是流感，近期上呼吸道感染的患者也增加許多，另也有很多鼻過敏、氣喘等呼吸道敏感症狀的患者。隨著疫情升溫，今天流感疫苗的打氣也明顯上升，肯定民眾很有預防的概念。

疾管署副署長林明誠2日曾示警，流感疫情預期會緩步上升，12月中旬明顯上升，於農曆春節達到高峰。疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應盡速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。