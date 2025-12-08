心臟醫學權威連文彬辭世！享耆壽99歲　曾任李登輝前總統御醫

▲連文彬（右）辭世。圖為他2019年獲醫療奉獻獎，與時任副總統陳建仁合照。（圖／翻攝自台大醫院網站）



生活中心／台北報導

曾任前總統李登輝御醫的台大內科名譽教授連文彬6日晚間辭世，享耆壽99歲。他在台大醫院任職超過65年，曾經完成國內第一例開心手術。台大醫學院院長吳明賢在臉書貼文悼念恩師，表示連文彬的專業塑造了台灣心臟醫學的基石。

連文彬是台灣心臟科鼻祖，曾擔任前總統李登輝的醫療小組召集人長達13年。台大醫院第一例成功開心手術就是經連文彬檢查診斷後接受手術；1969年完成台大醫院第一例永久性心律調節器之置放，醫學成就奠定台大醫院及台灣醫界在心臟領域的基礎。

根據台大醫院資料，連文彬的專長是心血管疾病的診療、教學及研究，他自1955年、28歲起開始在台大醫院內科服務至1998年屆齡退休行醫43年，退休後兼任主治醫師繼續行醫。

連文彬1972年通過為美國心臟學院院士（FACC），曾任台大醫學院及附設醫院內科主任，也擔任中華民國心臟學會理事長。他在專任主治醫師時被派至新設立的心肺功能檢查室（後改為心導管檢查室）工作，負責心血管病人開心手術前的心導管檢查及心血管攝影檢查，協助心臟外科手術的發展。

他在心導管檢查室工作期間也發展心內電生理檢查。連文彬於1969年，在心臟外科醫師協助下，完成在台大醫院首例經靜脈永久性心律調整器的體內安裝，並陸續發展這個領域的治療。

連文彬行醫生涯中最為人熟知的是1988年至2000年期間擔任前總統李登輝醫療小組負責人，扛起照顧元首及家人健康的責任。此外，連文彬在屆齡退休前於1997年12月將退休金全額捐出，成立了財團法人跨世紀醫療促進基金會，基金會每年召開學術研討會邀請國外學者蒞臨擔任研討會主講人。基金會並設有獎助辦法，獎助年青醫師從事醫學研究。