鯛魚排烏龍案「實驗室3缺失」　食藥署揪出「儀器帳密全員共用」

記者洪巧藍／台北報導

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」發生離譜誤判烏龍，衛福部食藥署昨日派出實驗室管理、檢驗技術人員前往衛生局實驗室訪視。監管組組長遲蘭慧表示，現場重新確認確實有儀器數值誤設狀況，也發現該儀器電腦登入帳號密碼是全實驗室人員共用，檢驗數據複核方面不包含儀器數據核對等，會要求進行改善。

全聯「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，導致全台產品下架回收，後續再次檢驗卻查出人為錯誤，因為儀器設定條件遭更改，導致設定值被放大10倍，致使最終檢驗計算結果為不合格，實際則是未檢出。高雄市長陳其邁因此道歉並追究責任，對相關人員做出懲處，還有檢調介入偵辦中。

不過，這場烏龍引發外界質疑官方食安檢驗公信力，食藥署昨日派員南下訪視高雄市衛生局實驗室，結果初步發現有3大缺失。

遲蘭慧今日受訪說明，第一是「儀器數值誤設」，錯誤設定放大為標準品10倍的問題確實存在；第二則是「帳號共用」，儀器電腦的登入帳號、密碼為全實驗室人員共用，導致難以區分操作人員與追溯責任；最後是「複核程序不完整」，雖有紙本與圖譜確認程序，但缺乏對儀器原始數據的核對。

遲蘭慧表示，當場要求高雄衛生局實驗室，電腦儀器應該根據權限區分，包括主管、操作人員等，對於之後管理跟紀錄追溯有幫助，覆核程序部分也建議要補足，才能確保後續做檢驗跟檢驗結果覆核結果程序更為完整。

針對實驗室認證規範，遲蘭慧說，本來就有訂定相關辦法與基本規則，只是完整度跟落實情形不夠充分，後續會請實驗室要把做法建立清楚、完善措施，也請實驗室重新檢視品質管理規範與SOP，並落實人員教育訓練與考核。而本案問題在於管理疏失，後續回到高雄市政府處理與檢調司法釐清。