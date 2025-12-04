ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

針灸緩解經前劇烈頭痛　研究證實治療8周「每月少痛4天」

▲▼ 針灸 。（圖／周文程醫師提供）

▲針灸風池、太陽等5穴位，改善偏頭痛效果顯著。（圖／周文程醫師提供）

記者邱俊吉／台北報導

30歲的陳小姐是一名上班族，近年每到月經前2天左右，便會開始感覺右側太陽穴有搏動性疼痛，且常痛到需要請假休息，雖曾服用西藥，但效果有限，日前決定接受中醫針灸，並配合使用中藥，不僅偏頭痛發作頻率降低，疼痛強度也減輕，生活品質明顯改善。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師周文程說，偏頭痛對年輕女性影響最明顯，病人在發作時常感受到單側、搏動性的劇烈疼痛，可能持續數小時，甚至長達3天，且多伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵等症狀；許多病友靠吃止痛藥緩解疼痛，卻也一直擔心長期服藥副作用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於針灸治療偏頭痛，周文程說，並非僅是經驗醫學，近年來已獲得不少研究實證的支持，例如2016年發表於國際權威醫學資料庫《考科藍系統性文獻回顧》的研究，其統整22項隨機對照試驗，分析近5千名偏頭痛病人資料，結果顯示，針灸作為預防性治療效果顯著，且副作用少於常規預防藥物。

此外，2020年發表於《英國醫學期刊》（BMJ）一項多中心隨機對照試驗，納入150名偏頭痛患者，其分為針灸治療組及偽針灸對照組，後者使用不刺入皮膚的鈍針，經比較效果後發現，針灸組使用風池、率谷、太陽、合谷、太衝等穴位治療8周，每月偏頭痛發作天數約可減少3.9天，明顯優於偽針灸組。

周文程指出，有研究發現針灸能調節大腦中的疼痛處理網絡，降低和偏頭痛相關的神經傳導與發炎物質，進而減少大腦對疼痛訊號的過度反應。

周文程表示，對於發作頻繁或想減少藥物使用的偏頭痛病友，針灸是安全、有效的選擇，建議諮詢專業中醫師，討論將針灸納入整體治療計畫，更能提高生活品質。

【社死現場】女練跳繩褲子往下滑　安全褲噴飛才發現

關鍵字： 偏頭痛 針灸 中醫 疼痛緩解 女性健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

台大結核病接觸者仍在匡列中　衛生局：被傳染終身有10%機率發病

針灸緩解經前劇烈頭痛　研究證實治療8周「每月少痛4天」

日本「中部國際醫療中心」首度來台參展　賴總統感謝力挺台灣

攝護腺腫爆！羊肉爐+烈酒變夢魘　台中男整夜尿10次每次尿一點

「1種油品」恐助長癌細胞增長！醫教3招安全用油：吃對很重要

醫美診所評鑑改「輔導認證」　台大院長喊話相關醫學會：拿出決心

吃麵包搭「1飲品」」能控血糖！研究：比水、茶還有效

北醫全基因定序可預測「糖心腎」3大病　病人符合條件免費受檢

薑母鴨、羊肉爐熱量爆表？營養師教你4招進補也不怕胖

讀者迴響

回到最上面