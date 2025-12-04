日本「中部國際醫療中心」首度來台參展　賴總統感謝力挺台灣

▲第九屆台灣醫療科技展，日本中部國際醫療中心理事長山田實紘（左）與夫人（右）親自率團來台參展。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「2025台灣醫療科技展」今（4）日盛大開幕，今年一大亮點為日本中部國際醫療中心理事長山田實紘親自率團來台參展，是台灣醫療科技展創辦9年來第一家參展的日本醫院，賴清德總統也特別觀展，感謝他們以實際行動展現對台灣的支持。「醫療無國界」是山田實紘的核心理念，這次來台特別展示院內三大強項，用最新設備來提高患者治癒率，同時與台灣醫療機構交流。

日本首相高市早苗因「台灣有事」論調引發中國大陸不滿還祭出報復措施，台灣則全面力挺日本，而日本友台行動也持續，國際獅子會前國際總會長、中部國際醫療中心理事長山田實紘親自率團參與本屆「2025台灣醫療科技展」，賴清德總統今日出席開幕儀式時特地前往展區停留，感謝日本友人以醫療專業相挺，山田實紘還特別致贈象徵台日友好的國旗徽章給賴總統別上。

山田實紘強調，這次是「台日醫療交流」邁向新的里程碑。日本以精準與高品質的醫療聞名，台灣則在醫療創新與智慧科技方面表現卓越。期盼這次展會，進一步深化台日醫療合作與友誼，共同推動亞太醫療的發展與進步。

山田實紘受訪表示，他向賴總統分享，為了世界的和平，醫療是沒有國界的，不管哪個國家的患者需要，他們就會伸出援手。賴總統本身是醫師，對於這樣的理念相當理解。而他和賴總統十年前、擔任台南市長時曾有短暫交流，今天又再次見到賴總統，他深受感動。

▲日本中部國際醫療中心展出最新科技。（圖／記者洪巧藍攝）

中部國際醫療中心本次參展，由在台灣出生的山田夫人大力促成，她轉述，賴總統特別向山田實紘表達敬意，感謝日本友人在艱難時刻仍願意來台灣相挺。而她先生本就秉持「醫療無國界」、「生命無貴賤（無格差）」的理念，希望讓在鄉下的民眾也可以享有和享有與東京同等水準的醫療資源，從20年前開始規劃，終於在2022年打造出中部國際醫療中心。

中部國際醫療中心設有502床，設有7種語言醫療翻譯團隊，導入全球最先進設備，目前已有海外患者前往接受治療與健檢。

展場展現精準治療癌症的質子放射治療、針對高齡族群常見帕金森氏症，提供聚焦式超音波治療顫抖症狀、還有世界第一的導入乳房專用正子造影（PET）裝置，受檢者不用夾壓胸部，即能取得更高畫素影像，揪出過去難以發現的微小乳癌病灶，達到早期治療成效。