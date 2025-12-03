「暖暖包敷3穴位」緩解手腳冰冷　中醫教溫補飲食：還可補腎養顏

▲醫師建議冬天可溫敷3穴位。（圖／馬光中醫提供）

記者趙于婷／台北報導

今日明顯降溫，近期節氣將入「大雪」，正是冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，要特別注意「避寒護陽」。對此，中醫師提醒，建議可以採用「泡腳、溫敷、熱飲」3方式協助身體保暖，溫敷部分可使用暖暖包敷在「關元穴、足三里、腎俞穴」，溫敷10至15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。

中醫師藍涵鐘指出，冬季五行屬水，氣候以「寒」為令，寒氣為陰邪，其性「主收引、主凝滯、主痛」，易使人體氣機收斂、血脈凝滯，若不慎保暖或體質虛寒，容易出現「手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢、消化不良、胃寒脹氣、女性經痛、血塊多」。

藍涵鐘說，冬天養生的關鍵在「藏」與「溫」，起居上宜早睡晚起、避寒就溫，運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，不可大汗淋漓，以免陽氣外洩，飲食上以溫補為主，多食薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等，忌食冰冷瓜果與生冷食物。

當天氣轉寒，除了保暖外，更可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的「暖身養腎」。藍涵鐘也推薦以下3種冬季暖身的方式。

1. 泡腳：

每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。

泡腳藥方：乾薑1.5錢、艾葉2錢、吳茱萸0.5錢、當歸尾1.5錢、獨活2錢、益母草2錢。以上藥材加入1000c.c.清水，大火煮滾後轉小火慢煮10分鐘，再倒入泡腳盆，加水稀釋至適溫即可。

2. 溫敷：

可用暖暖包敷於以下3穴位，溫敷10至15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。

關元穴（任脈）：肚臍下四橫指處，溫腎固精。

足三里（胃經）：髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣。

腎俞穴（膀胱經）：第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽。

3. 熱飲：

藥膳方：生薑帶皮2錢、桂心1錢、雞心棗3錢、枸杞2錢、薏苡仁3錢、蓮子2錢、白木耳5錢，加適量冰糖煮成甜湯。有助溫中祛寒、補腎健脾、潤肺養顏。