男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

記者李佳蓉／綜合報導

最近老是無精打采，哪還有體力和另一半激情滾床單？小心是男性更年期來報到了！泌尿科醫師黃維倫指出，台灣有研究發現，40歲以上的男性中，約有24%的族群面臨睪固酮低下的問題，其不只影響性功能，甚至會增加心血管疾病風險。他分享一份自評表，若「10症狀中3」，或特定2題回答「是」，建議至泌尿科檢查。

黃維倫醫師PO文透露，生活中常有女性抱怨男伴到了晚上軟趴趴、性致也缺缺。面對各種指控，大部分男患者都無奈表示，「我也不知道為什麼，不是不愛她，也沒有外遇，但就是提不起勁，對性對其他事就也沒什麼興趣…。」他直言，有可能是男性更年期的表現。

黃維倫說明，男性睪固酮在30歲時會達到高峰，隨後以每年1～2%的速率下降；40歲以上約有5～30%的男性睪固酮不足，也就是男性更年期。在台灣，根據5家醫學中心的研究顯示，40歲以上的男性中，約有24%的族群有睪固酮低下的問題。

該如何分辨自己是否已進入男性更年期？黃維倫分享一份評量表（ADAM Score） ，以下題目只要超過3題回答「是」，或第1、7題任一題回答「是」，建議該至泌尿科檢查：

1. 你的性慾是否變差？

2. 你是否感到沒有活力？

3. 你是否感到自己體力不足，同時耐力也不足？

4. 你的身高是否變矮？

5. 你是否覺得「享受生活」的感受不如從前？

6. 你是否感到沮喪或脾氣變差？

7. 你勃起時的硬度是否下降？

8. 你是否發現最近運動時，體力變差很多？

9. 你是否在晚餐後就覺得昏昏欲睡？

10. 你是否發現最近工作效率每況愈下？

黃維倫強調，男性更年期表現並不明顯，是很常被忽略的疾病，這不僅影響性功能，也連帶影響情緒、肌肉量、睡眠與新陳代謝，甚至恐增心血管疾病的風險。