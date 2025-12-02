「億元罕藥」納健保惹議　台大院長：每個生命都該被重視

▲余忠仁（左）代表台大接受「麥當勞叔叔之家慈善基金會」捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部日前公布12月新制，其中「一劑要價億元」的罕病新藥納入健保給付備受關注，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文，質疑協助罕病患者是否符合社會公平。台大醫院院長余忠仁今表示，健保對於罕病一直有因應機制，每個生命都該被重視， 就像早產兒，台大都秉持「一個都不能少」的使命感全力救治。

台大兒童醫院今宣布獲得「麥當勞叔叔之家慈善基金會」捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱，由余忠仁與台大兒童醫院院長李旺祚代表受贈。余指出，基金會長期為遠地就醫家庭提供住宿，關懷罕病與兒童醫療，看見極低體重新生兒照護對高階設備的需求後，決定再次支持，醫療團隊深感謝意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於蘇一峰的發文，余忠仁也簡單表達自己看法，強調每個生命都有價值，健保應給予適度支持。

李旺祚則說，根據衛福部2023年出生通報資料，台灣每10名新生兒中1人出生體重低於2500公克，每百人有1名屬於體重低於1500公克的極低體重早產兒；以2024年全台13萬4856名新生兒估算，一年約有1300多名極低體重早產兒，平均3天有1人需入住新生兒加護病房。

台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年說明，該院去年接生2282名新生兒，並收治560名急重症新生兒，其中76人是出生體重低於1500克，更需要「住」在重症保溫箱中，而新型保溫箱與傳統設備最大的差別，在於照護過程不需中斷保溫。

曹伯年指出，舊式保溫箱若需進行插管或靜脈治療，必須打開箱門，再將嬰兒拉出操作，導致熱空氣流失，醫護必須用烤燈補強溫度，不但不穩定，也會增加失溫風險。

相較下，新型保溫箱設計更靈活，醫護如要進行一般護理，可直接掀開上方蓋板，外型有如長頸鹿頸部抬起，故被暱稱為「長頸鹿保溫箱」；此外，若需進行較複雜的侵入性治療，該保溫箱每個壁面都可展開，轉變為開放式處理台，且保溫效能仍可維持，讓嬰兒在較穩定環境中完成操作。

此外，曹伯年說，這款保溫箱具蓄電功能，故新生兒在產房完成急救後，可直接連同整台保溫箱送回加護病房，中途不必轉換設備，避免過程中溫度驟降，可顯著降低早產兒的失溫風險。

曹伯年也說，早產兒人口逐漸增加，醫療現場更需要穩定、先進且安全的設備，特別感謝長期支持台大的麥當勞叔叔之家慈善基金會，讓團隊能在第一時間守住生命的希望。