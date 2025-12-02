心臟手術不再大開胸！北榮用「內視鏡微創」傷口只有5公分

▲患者經右側肋間內視鏡微創瓣膜手術，傷口小於5公分。（圖／北榮提供）

許多人聽到心臟手術就害怕而拖延治療，最後等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反更增加手術風險。對此，北榮率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，將傳統動輒20公分的傷口，縮小至5公分以內，可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等病症。

心臟血管外科郭姿廷醫師指出，「內視鏡微創瓣膜手術」結合多模式精準麻醉及手術室內早期拔除氣管內管，傷口小、減少組織破壞，降低全身的發炎反應，減輕傷口疼痛、恢復快，縮短住院時間，可提升手術品質與舒適度。

他列舉兩名70歲患者，71歲呂女士因為活動喘而就醫，檢查發現為重度二尖瓣膜狹窄，接受內視鏡微創二尖瓣膜置換手術，術後在手術室內即拔除氣管內管脫離呼吸器，術後第四天即可出院。另一名70歲陳先生因偶發性胸口痛，被診斷罹患重度主動脈瓣膜狹窄，接受內視鏡微創主動脈瓣膜置換手術，同樣也在手術室內移除氣管內管，術後第六天即出院。

▲北榮完成國內少見多例內視鏡微創主動脈瓣膜置換術。（圖／記者趙于婷攝）

心胸麻醉科醫師張嫚芸也提到，傳統心臟手術後，患者通常仍處於麻醉狀態，氣管內的呼吸管會暫時留置，送至加護病房甦醒後，會先透過呼吸管練習自主呼吸，確認生命徵象與抽血數據穩定後，才拔除氣管內管，這意味著甦醒那段時間不僅要承受傷口疼痛，還需忍受喉嚨內留置呼吸管帶來的不適感。

但現今隨著麻醉技術進步，透過精準的麻醉深度監控結合傷口周圍的周邊神經阻斷，在患者甦醒時於手術室安全拔管，進入加護病房時已完全清醒，且因止痛效果持續，幾乎不會經歷劇烈疼痛與不適。

內視鏡微創手術將傳統動輒20公分的傷口，縮小至5公分以內。透過3D內視鏡的鏡頭，可以清楚看見瓣膜及其周遭的組織，手術過程及效果與傳統手術無異，但傷口小、不用破壞任何骨頭且對組織的傷害少，可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等病症，其中二尖瓣修補率更高達九成以上。



