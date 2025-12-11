醫美後保養像開美肌濾鏡！維格醫療集團攜手訊聯打造「醫美級外泌體面膜」，每片外泌體高達70億顆

▲MESOME外泌體高效修護面膜，是術後第一時間就能安心用的醫美級修護面膜。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

這幾年醫美療程盛行，從飛梭、皮秒到電音波，許多人已把醫美當成固定保養的一環，尤其年底活動多，大家更想在節日、聚會前迅速讓肌膚回到最好的狀態，但做完醫美後的肌膚往往敏弱乾燥，連保養品都不敢亂擦，術後修護成為醫美族最關心的課題，也帶動了「外泌體保養」迅速竄紅，許多診所開始推薦雷射後搭配外泌體修護，協助肌膚維持穩定、減少不適感，並使術後的整體保養流程更完善。溫和且親膚的特性，讓外泌體逐漸成為醫美圈關注度相當高的保養關鍵字。

做完醫美療程後肌膚最怕的就是乾、紅、熱、緊繃，連洗臉都會覺得刺刺的，這時候很多人第一時間就會問：「能不能敷面膜？」但普通面膜成分可能不適用或太刺激，MESOME外泌體高效修護面膜就是在這樣的情境下誕生，是術後第一時間就能安心用的醫美級修護面膜。

▲維格醫療集團以長期深度皮膚管理聞名，從術前評估、術後照護到客製化保養規劃，一直都有完整的臨床經驗。

MESOME外泌體高效修護面膜由擁有20年醫美臨床經驗的維格醫療集團與深耕細胞治療與再生醫學近30年的訊聯生技集團攜手合作推出，兩個專業領域看似不同，卻因為術後修護需求接軌。維格醫療集團過去以長期深度皮膚管理聞名，從術前評估、術後照護到客製化保養規劃，一直都有完整的臨床經驗，而訊聯生技集團則是台灣再生醫學的領頭羊，從細胞治療、幹細胞培養到外泌體AI研發平台，短短兩年內奪下6項外泌體專利。

其中，訊聯人體臍帶間質幹細胞外泌體已通過衛福部粧品與國際INCI原料核可，是目前台灣少數具備人體來源外泌體化妝品原料製備資格的生技企業，這款新品不僅採用人體與哺乳類來源外泌體，兩者皆已通過政府審查核可，更是目前少數能合法以「外泌體」作為化粧品成分登錄的產品。把醫學工程、生物科技帶進居家保養，更象徵著台灣外泌體科技與保養美學跨領域合作的一大里程碑。

▲MESOME外泌體面膜最大亮點，是每片含有高達70億顆外泌體的滿滿活性。

這款面膜最大亮點，是每片含有高達70億顆外泌體的滿滿活性，並以科學化製程打造穩定、親膚的保養感受。外泌體修護早已成為愛美大眾關注焦點，做為美容原料在國際上也備受矚目，因此在歐美與日本市場也被視為下一個頂尖保養趨勢。

在這樣的技術基礎下，MESOME外泌體面膜的修護力不只停留於表層，而是深入肌底啟動自我修護機制，而面膜採用的「醣醛酸冰凝布」具有高含水、高服貼與高滲透特性，能讓滿滿精華完整貼合肌膚，不僅敷感冰涼柔和、能迅速舒緩，25分鐘仍然維持濕潤狀態，不易反吸或造成不適，是兼具科技與質感的護膚選擇。

▲MESOME外泌體高效修護面膜含有外泌體搭配七重玻尿酸與神經醯胺，能讓膚況回到「穩定、透亮、柔嫩」的狀態。

在醫美術後或季節轉換時，肌膚常會處於較為敏弱的狀態，此時最需要的，是溫和且能協助肌膚維持穩定的保養方式。MESOME外泌體高效修護面膜結合外泌體搭配七重玻尿酸與神經醯胺，具備保濕、修護、彈力三效合一的優勢，對需要快速恢復肌膚透亮感、隔天有工作拍攝或重要場合的人而言，其高服貼度與豐沛的精華質地，使面膜在使用後能帶來明顯的水潤與透亮感，同時也能作為快速提升儀式感的保養選擇，讓整體狀態更亮麗，特別適合醫美族、婚禮新娘與年底派對等族群。

很多人以為外泌體面膜只有「醫美術後修護」能用，但其實也很適合日常使用，只要掌握三種情境，就能讓肌膚呈現更好的狀態！

情境1：熬夜隔天的「提亮儀式」

睡不好、壓力大、飲食混亂，隔天臉蠟黃粗糙，這時敷20分鐘外泌體面膜做密集修護，能讓肌膚補充水分、提升質地細緻度，讓整體視覺更清新明亮，就像幫肌膚開啟「美肌濾鏡」。

情境2：重大場合前的「妝前打底」

婚禮、尾牙、派對、拍照等在重大場合前，外泌體＋玻尿酸的含水組合會讓肌膚水嫩飽滿，妝感更服貼不卡粉，最適合緊急提升精緻度。

情境3：換季敏弱肌的「舒緩修護」

秋冬換季、冷氣房久坐、鼻過敏導致鼻子周邊乾癢脫皮，都可以靠冰凝布的彈潤貼合感與神經醯胺的屏障修護來穩定肌膚，不只修護，更能讓肌膚維持長效彈性與透亮感。

▲維格醫療集團與訊聯生技集團合作推出MESOME外泌體面膜。

保養品流行一路從玻尿酸、胜肽到A醇，如今外泌體正式成為醫美與美妝圈共同看好的下一個趨勢，維格醫療集團與訊聯生技集團合作推出的MESOME外泌體面膜，代表著台灣保養正式跨入「醫美級修護 × 功能性保養」的全新時代，如果你一直在找有感、能救急也能長期維持的保養品，建議把這款列入口袋名單。