快訊／本季最小流感死亡！5歲童染A流壞死性腦病變　葉克膜救不回

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（2）日公布上周新增24例流感併發重症，另增9例死亡，死亡個案還出現本流感季以來最小個案。疾管署防疫醫師林詠青指出，個案為5歲女童，一開始腹痛、便秘、發燒，後來出現意識改變、痙攣，三度急診就醫確認A流併發腦炎與心肌炎收治加護病房，後續檢查心臟功能嚴重受損，使用抗病毒藥物、強心劑、葉克膜治療，腦部檢查出現壞死性腦病變，住院2周後仍不幸過世。

依據疾管署監測資料顯示，第48周（11/23-11/29）類流感門急診就診計87,162人次，與前一周相當；另近7日新增24例流感併發重症病例（3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型）及9例死亡（3例H1N1、6例H3N2）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林詠青分析特殊死亡個案，其中一例是本流感季10月1日以來年紀最小，為一名北部5歲女童，本身沒有慢性疾病或者潛在病史，沒有接種本季流感疫苗，10月底一開始有腹痛、便秘症狀，急診就醫治療後返家，隔天又出現發燒與腹痛持續再次到急診就醫，當時快篩顯示A型流感陽性，給予口服抗病毒藥物治療，沒想到返家後她卻出現嘔吐、全身痙攣跟意識狀態改變，當天再次到急診。

林詠青指出，抽血檢驗發現女童心肌酵素、肝指數跟發炎指數都上升，胸部 X 光已經顯示雙側肺炎，研判為流感且併發腦炎、心肌炎，收住到加護病房治療。住院後仍持續痙攣，還有血壓偏低、低血壓，心臟超音波檢查心臟收縮功能嚴重受損，給予強心劑、流感抗病毒藥物、抗生素，使用葉克膜治療，但腦部檢查已經顯示有壞死性腦病變與腦炎，病況持續惡化，11月中旬過世，住院到死亡兩周多，死因是流感併發急性壞死性腦病變，造成心肺衰竭致死。

至於其他個案，林詠青指出，有一名南部40多歲男性，本身有糖尿病、高血壓，沒有接種本季流感疫苗，11月上旬發燒、畏寒、呼吸困難，隔天到急診就醫，檢查發現血氧偏低，發炎指數上升，X光顯示右側肺炎，為肺炎合併呼吸窘迫，被收治加護，住院PCR檢出A流，給予抗病毒藥物治療，但仍於住院兩周後過世。

疾管署統計，本（2025-2026）流感季累計349例重症病例（107例H1N1、235例H3N2、3例A未分型、4例B型）及53例死亡（19例H1N1、33例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，93%未接種本季流感疫苗。、

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。