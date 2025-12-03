一堆家長崩潰！小孩「吃4類藥」變很歡　藥師全說了

▲有些藥水的成分會讓孩子變得躁動、興奮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／藥師洪正憲

「為什麼我的孩子喝了感冒藥水之後反而變得特別亢奮？」

這是一個讓很多家長崩潰、但其實很常見的現象。孩子吃藥後變得像「裝了勁量電池」一樣亢奮、不睡覺、甚至胡言亂語，通常是由於藥物中的特定成分引起的。

以下為您整理幾種常見的兒科藥水成分，可能造成小朋友躁動或興奮的成分：

1.第一代抗組織胺（Antihistamines）

這是常見的「兇手」，通常用來治療流鼻水、過敏或止癢。

常見成分： Cyproheptadine（如：希普利敏）、Chlorpheniramine（如：息咳寧） 、Ketotifen（如：喘敏）。

為什麼會亢奮？

這類藥物能夠通過大腦屏障。對大多數大人和部分小孩來說，副作用是「嗜睡」；但在少數的兒童身上（特別是幼兒），會產生刺激情形。

特徵：孩子的大腦不但沒有鎮靜下來，反而受到刺激，導致躁動不安、甚至尖叫大哭。

2.支氣管擴張劑（Bronchodilators）

這類藥水通常用於治療咳嗽、氣喘或支氣管炎（把氣管撐開讓呼吸順暢）。

常見成分： Procaterol（如：喘解、滅喘淨）。

為什麼會亢奮？

這類藥物屬於「交感神經興奮劑」。它們在擴張氣管的同時，也會輕微刺激心臟和神經系統。

特徵： 這種亢奮比較偏向「生理性」的。孩子可能會手抖、坐立難安、感覺心跳很快，因為身體處於一種像剛跑完步的激動狀態，自然很難入睡。

▲藥師提醒，大多數副作用在藥效退去後會自然改善，家長不需過度驚慌。（示意圖／取自視覺中國）

3.去充血劑（Decongestants）

這類藥物主要用於緩解鼻塞。常見成分： Pseudoephedrine（如：鼻福）、Methylephedrine（如：息咳寧）。

為什麼會亢奮？

這些成分的結構與腎上腺素類似，具有興奮中樞神經的作用。這就像大人喝了咖啡一樣，精神會變得亢奮。

特徵：精神集中度變高，不想睡覺，可能會比較煩躁。

4.中樞鎮咳藥

這類藥物主要作用於大腦的咳嗽中樞，用來抑制乾咳，是兒科非常普遍的藥水或藥粉成分。

常見成分： Dextromethorphan（如：息咳）。

為什麼會亢奮？

雖然這是一種非麻醉性的止咳藥，但它作用於大腦中樞神經，對於少數體質敏感的孩子，可能會影響腦內神經傳導物質的平衡。

特徵：這類反應除了睡不著、躁動之外，家長可能會發現孩子說話語無倫次、莫名傻笑或是感覺飄飄然的。

【藥師小叮嚀】

若孩子出現太明顯的興奮或異常行為，建議與醫師或藥師討論是否需要調整藥物。大多數副作用在藥效退去後會自然改善，家長不需過度驚慌。

本文經授權轉自：藥師洪正憲-藥就趁憲在