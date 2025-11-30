ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

早期無明顯症狀　醫示警「胃癌」5大徵兆：常誤認消化不良

食物中毒、胃痛、肚子痛、中毒。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，胃癌早期多無明顯症狀。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部統計，胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，2024年共奪走約2,200條性命，男性發生率約為女性的兩倍。醫師提醒，胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，若出現「食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難」等症狀，應盡早就醫檢查。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌表示，研究指出，感染幽門螺旋桿菌者罹患胃癌的風險約為未感染者的6倍，此外，高鹽、醃漬或煙燻飲食、吸菸、飲酒、家族史與慢性胃炎等，都是重要的危險因子。

為加強防治，衛福部國健署自115年起，將胃癌納入公費癌症篩檢體系，成為第六項公費癌篩項目，45至74歲民眾可享「終身一次」免費幽門螺旋桿菌檢測（如：糞便抗原檢驗），若結果為陽性，可經醫師安排除菌治療，有助降低慢性胃炎與胃癌發生風險。

在治療方面，謝文斌指出，早期胃癌若能及時發現，透過內視鏡切除或手術治療，治癒率非常高，但若為中晚期，雖可配合手術、化療、標靶及免疫治療等多重方式，但效果往往不如早期治療理想，因此民眾務必定期追蹤，並配合醫師進行胃鏡或影像檢查。

預防重於治療！謝文斌提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，多攝取富含維生素C的新鮮蔬果，並養成不共餐具、使用公筷母匙的習慣，以降低幽門桿菌感染機率。同時戒菸、節制飲酒、維持良好生活作息。

早期無明顯症狀　醫示警「胃癌」5大徵兆：常誤認消化不良

