68歲榮民伯伯器捐救5人　女兒吐露熱血爸爸一圓「英雄夢」

▲捐贈者章先生的女兒，分享爸爸的故事。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

68歲的章伯伯個性爽朗、直率，經常熱心幫助別人，卻在今年突然倒下，醫師診斷他左大腦幾乎壞死，就算救回來也只會是植物人。女兒章小姐表示，她對於器官捐贈一度掙扎，但想到父親一直在照顧弱勢、願意付出，還曾笑著說「很想當個英雄」，這刻她很清楚，父親若知道自己的器官能救人，一定會去做。最終章伯伯2顆腎臟、1個肝臟及1對眼角膜，造福5名等待移植的病人。

台北榮總歷年捐贈器官及組織的人數已達1,070人，為感念捐贈者的大愛精神，每年辦理追思感恩會。今年「心傳真愛」器官捐贈感恩會由副院長曾令民主持，外科部主任許瀚水及相關醫護、社工人員共同參加，並邀請近3年器官捐贈者家屬暨受贈者及其家屬與會，表達對器官捐贈者大愛精神的感恩與追思。

章伯伯的女兒章小姐在活動致詞時指出，爸爸是一個爽朗、直率，非常願意付出的人，從年輕的時候就是一個很有自己原則的人，國中時看到同學走上歪路，不想跟著走偏就偷偷報考軍校，直到錄取通知寄到家中，全家才知道他的決定。章小姐說，爸爸一路努力做到士官長後退役，個性上就是「想到什麼就勇敢去做，永遠去選擇自己認為正直的路」。

▲台北榮總114年「心傳真愛」器官捐贈感恩會，捐贈者家屬合影。（圖／台北榮總提供）

章小姐表示，爸爸後來住在榮民之家，生活依舊活躍，特別是在其他伯伯們需要幫助時，他就會出手相助，一聲「順路啦，我載你去」便帶大家去看病。章小姐今年還去榮家和爸爸一起過生日，當時爸爸精神很好，看不出身體有什麼大問題，沒想到短短一個半月後突然倒下。

章小姐回憶，父親倒下後，醫師告知左大腦幾乎壞死，即使搶救成功也可能成為植物人，當時只有她一人留在台灣，獨自承擔所有醫療決策，所幸父親生前已完成預立醫療照護諮商，表達放棄急救意願，但對於是否器官捐贈，她卻一度掙扎。

「爸爸在我的記憶裡一直是個為朋友兩肋插刀，很願意奉獻的人，他雖然沒有明說，但我明白他一直希望能在世上留下些什麼，能受後人緬懷，就像英雄那樣。」章小姐和家人討論，決定為爸爸圓一個英雄夢，替他捐出器官，遺愛人間。

章小姐感性訴說，「爸爸，你捐贈了兩顆腎臟、一個肝、一對眼角膜。這些器官幫助了5個家庭，讓5個人重新開始，也讓5個家庭重新看見希望。你一向重情重義，樂於助人，這份愛不會因為你的離開而消失。你真的成為你心目中一直想要當的英雄，讓愛與生命用最美的方式延續下去。」

感恩會最後全體與會人員至「大德曰生紀念園區」，向歷年的器官捐贈者獻花致意。北榮表示，目前等待器官移植挽救生命的病人仍多，期待器官捐贈的大愛，能夠獲得社會大眾更多的理解和共鳴，讓這份點燃生命光熱、延續善美的火苗日益興旺，永恆長存。

▲▼台北榮總114年「心傳真愛」器官捐贈感恩會，大德曰生園區悼念捐贈者。（圖／台北榮總提供）