她發燒腹痛送急診「膽管已阻塞」！醫示警7症狀：嚴重恐敗血症

一名70多歲女性因為腹痛、發燒就醫，她罹患膽道腫瘤曾在其他醫院接受手術並置放膽道塑膠支架，醫師檢查發現支架被膽汁阻塞，造成肝內膽管擴張，若沒有及早處置，恐怕引發膽道感染或敗血症等嚴重併發症。醫療團隊在移除塑膠支架之後，改放置金屬支架讓膽汁排出，患者術後恢復良好。

收治個案的員榮醫院胃腸肝膽科醫師曾宇辰表示，患者因膽道腫瘤數月前在其他醫院接受手術治療，術後併發膽道狹窄，曾接受逆行性胰膽管鏡（ERCP）並置放塑膠支架，後來患者因發燒腹痛，家人將她送來急診收治住院，住院期間檢查顯示，患者肝功能異常，黃疸膽道指數亦明顯升高。

考量該名女性符合惡性腫瘤適應症，曾宇辰建議將原有塑膠支架更換為金屬支架，以改善膽汁引流情況，降低再次阻塞風險。經由逆行性胰膽管鏡檢查發現，原有塑膠支架已完全被膽汁阻塞，使肝內膽管擴張。手術團隊以精準技術使導管通過狹窄處先移除塑膠支架後，再置放金屬膽道支架，讓膽汁得以順利排出。

術後X光影像顯示，金屬支架位置良好，膽汁引流恢復正常。患者術後症狀明顯改善，包括腹痛、噁心及黃疸皆逐步消退，肝功能指數亦恢復正常。

曾宇辰指出，膽道支架依材質區分為塑膠與金屬兩類，適應症及使用期限不同。塑膠支架約3至6個月需更換，有支架阻塞的問題，金屬支架通暢時間較長、管徑大、抗腫瘤壓迫能力強，可維持一年或一年以上，如罹患惡性膽道或胰臟腫瘤患者，健保有給付，優點在能降低支架阻塞及減少反覆置換的醫療負擔，提升生活品質。

曾宇辰也提醒，若曾接受膽道手術或發生膽道狹窄，出現黃疸、眼白變黃、持續性腹痛或右上腹悶痛、發燒、畏寒或不明感染、噁心、食慾不佳，應儘速就醫，及早檢查與處置，可有效避免膽道感染或敗血症等嚴重併發症。