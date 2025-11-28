醫美診所納評鑑下周三拍板　衛福部：需「外部認可」方向明確

▲器捐病主中心舉辦聯合頒獎典禮，醫事司副司長劉玉菁。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部要修法嚴管醫美，初步已經確認終結「直美」醫師。衛福部今（28）日表示，下周三將再針對醫美診所是否納評鑑進行討論。醫事司說明，執行特定高風險美容手術的診所必須經過外部認可與把關，這是已經確定的方向，現階段問題是大家對「怎麼把關」看法有所不一。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理，衛福部26日晚間與40個醫界團體開會協商，確立直美醫師的關門條款，108年之後醫學系畢業生，需完成2年期醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）才能執行醫美業務，未完成者則需要補訓；至於醫美診所是否要納入評鑑，會請醫界提出相關配套，下周會議再次協商。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫事司副司長劉玉菁今日受訪表示，目前管理方向已經相當明確，執行特定高風險美容手術的診所，必須經過外部認可與把關。下周會議將針對「如何把關」進行聚焦討論，包括認證或評鑑的方式及負責單位。此外，特管辦法修法也提到醫美手術需限制大外科系專科醫師才可執行，對於過去經過落日條款允許執行手術的非外科醫師資格認定，下周會議將一併討論。

針對要求PGY訓練且溯及既往，醫界一度意見分歧，目前終於得到共識。不具名醫學中心副院長表示，未經PGY訓練，直接從事醫美執業存在風險，因為這類醫師缺乏臨床實習經驗，病人若有狀況恐無法判斷風險，雖然大醫院可能因需額外培訓這些醫師而感到困擾，但從病人安全角度出發，這些規範有助於提升診所與病人的安全。

台大醫學院院長吳明賢昨日指出，台大醫院每年都會收治3至4位因為醫美導致患者變成植物人甚至致死的個案，衛福部嚴管才是正本清源。該名副院長說，他們醫學中心也常接收醫美診所轉來的併發症個案，小至感染，大至送來時已經OHCA（到院前心肺功能停止）。

至於醫美診所評鑑，該副院長認為應該有相關認證，初期可採實地訪視，後續採書面審核，這對提升醫療品質是必要且合理的，像是國內做國際醫療也有相關認證，約2小時可以完成，醫美診所也可比照，「你不要有任何事情，人家後面人家會再盯你嗎？不會嘛！人家也不會想大張旗鼓去找麻煩。」