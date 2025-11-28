美籍客爬象山突發心肌梗塞OHCA　北醫「葉克膜+低溫護腦」救了他

▲Atom（左三）日前發生急性心肌梗塞，所幸民眾及時伸援，加上北醫團隊搶救得宜，得以康復返家 。（圖／北醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

美籍旅客Atom日前到台北市象山踏青，突發生心肌梗塞倒下，周遭民眾立即施以心肺復甦術，並取得鄰近的傻瓜電擊器AED，但他仍失去心肺功能、陷入OHCA狀態，所幸消防人員及時將其送醫，經使用葉克膜等治療後不僅保命，且無後遺症；Atom說，心肌梗塞是「寡婦製造者」，感謝所有伸手救命的台灣人。

第一時間收治Atom的台北醫學大學附設醫院急診科主治醫師蔡鴻維說，心肌梗塞是典型與時間賽跑的重症，Atom很幸運是能立即得到心肺復甦術、AED等保命處置，加上救護、醫療人員協作快速，才能贏得這場攸關性命的競賽。

北醫附醫心臟內科主治醫師楊宗霖則說，Atom到院時已陷入心因性休克，屬「到院前心肺功能停止」的OHCA個案，當時醫療團隊立刻啟動葉克膜，使病人的心、肺得以休養，隨即以心導管順利打通阻塞血管並置放支架，而後續在加護病房，再運用低溫治療保護腦部，降低腦部損傷風險，所幸Atom不僅恢復意識，也沒有留下神經學後遺症，手腳行動自如，順利康復出院。

在重生慶祝會上，Atom 現身說法，他表示，當天在步道突然昏倒，後來才知道是嚴重的心肌梗塞，這在美國被稱為「寡婦製造者」，若無及時救援，高達88%的患者會喪命，自己現在能活著站在大家面前，真的是極大的幸運，非常感恩當時幫忙的陌生人，也謝謝專業的救護、醫療人員救他一命。

針對心肌梗塞，北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑說，時值秋冬交替，低溫會使血管收縮、血壓升高，增加冠狀動脈阻塞風險，而登山多為持續上坡，需大量心肌耗氧，若本身有三高、肥胖或抽菸等習慣，更易在途中出現胸悶，心肌梗塞，特別是清晨4點至上午10點，為心肌梗塞好發期，這與多數山友清晨出發的時段重疊，一定要特別注意。

趙君傑建議，有三高或有冠心病史者，冬季登山前應諮詢醫師，並預留10至15分鐘暖身，以免血壓劇烈變化；途中如出現胸悶、壓迫、冒冷汗、呼吸急促，或明顯疲倦等心肌缺氧警訊，不宜勉強下山，應立即停止行走、保持溫暖，並撥打119或向隊友求助。