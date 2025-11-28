他求養生一次吞20顆保健品　忽然胸痛竟是「藥物性食道炎」

▲吃保健食品、膠囊吃完就睡恐怕會引發藥物性食道炎，示意圖非當事個案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

吃保健食品、吞藥注意不要吃完就睡！一名70多歲男性，為了保養身體，每天吃20多顆保健品，近期因胸痛、吞嚥有不適感而就醫，胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。醫師提醒，有些藥物、健康食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，在食道中停留過久產生溶解，有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。

收治個案的書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，這名病人注重健康，突然莫名胸痛還以為是心臟病趕緊就醫，但檢查確認非心臟問題，最後才知道是吞保健品膠囊造成的「藥物性食道炎」。

這樣的情況並不罕見，另有一名68歲女性，平時有吃保健食品的習慣，經常是吃了之後馬上就寢，近期感覺胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段發生潰瘍。48歲及61歲的女性，因心臟病、小中風服用藥物，吃了一段時間後出現黑便的情況而就醫，胃鏡檢查發現有胃潰瘍，治療後改善。

邱展賢指出，最常見狀況就是睡前吞保健品、藥物的膠囊，顆數太多又沒有喝足夠水，還馬上躺下就寢，此時膠囊滯留在食道崩解，反覆造成灼傷，引起潰瘍、糜爛。另外還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

▲書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢。（圖／記者洪巧藍攝）

胸悶、胸痛和食道有關？邱展賢說，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。倘是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

邱展賢指出，食道潰瘍者，在治療期間，儘量選擇質地偏軟、易消化的食物，像是蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，並且要飲食均衡。進食方式要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。

邱展賢提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方式，讓藥物或保健食品都能發揮效果，避免因不良的習慣對食道或胃造成影響，倘在服用的期間，有任何的不適，應盡快就醫。

服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時4點提醒：

1、遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品。

2、倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，感覺完全吞下才行；不要一吃完馬上躺下，約等待10分鐘時間再休息。

3、避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，每次之間稍作休息後再繼續。

4、有不舒服就先停止服用，儘快就醫，確認沒問題後再繼續吃。

▲吞服錠劑、膠囊4點注意事項。（圖／書田診所提供）