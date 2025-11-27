醫揭胰臟癌9大風險因子　「無症狀時揪出」7成有機會開刀治療

▲民眾應記住包括肥胖、糖尿病等胰臟癌9大風險因子，更有助及早確診。（圖／取自圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

胰臟癌被稱為「癌王」，患者長期存活情形不佳，對此醫師說，早期辨識9大風險因子是關鍵，尤其是4項與個人型態有關的危險特徵，包括年齡超過60歲、長期抽菸、長期喝酒與肥胖，符合者更應積極篩檢，只要能在無症狀時經篩檢確診，超過7成都還能開刀治療。

萬芳醫院消化內科主任張智翔表示，全球每年約50萬人確診胰臟癌，死亡人數也有46萬，但整體發生率在所有癌別中仍較低，故醫界不建議對一般人普篩，主要考量是現行工具的成本效益不足，不過國際或國內已有愈來愈多醫師支持主動篩檢高危險群。

張智翔說明，目前已知胰臟癌有9大常見危險因子，其中除了年齡超過60歲、長期抽菸、長期喝酒、肥胖4項與個人型態相關，還有3項和共病有關，包括新診斷或晚期發現的糖尿病、慢性胰臟炎及胰臟囊性水泡，都會使罹患胰臟癌的可能性提高。

另2項則與家族有關，包括家中是否有人罹患胰臟癌，以及是否帶有與胰臟癌風險上升相關的基因突變，如 BRCA1、BRCA2 或 PALB2。

張智翔指出，只要符合9大風險因子中任何一項，即屬胰臟癌高危險群，醫師可依個人狀況安排初步檢查，以便在異常出現後及早介入；高危險族群若能在無症狀時被篩檢出來，超過7成仍有手術機會，但如等到出現症狀才確診，則可接受手術者只剩約3成。

針對有、無症狀的確診，張智翔強調，其攸關可否手術與存活率，也凸顯「認識風險」和「早期偵測」的重要性，即使科技持續進步，要克服胰臟癌的前提，仍是民眾要知道自己是否屬於高危險群，才能讓醫療團隊及早協助。