眼球卡骨頭！他車禍「臉骨全碎」剩複視後遺症　醫揭恐怖警訊

▲台中榮總眼科部醫師阮國華(左)為陳先生(右)進行眼外肌手術，改善他的複視症狀，重拾生活品質。（圖／台中榮總提供）



苗栗一名25歲陳先生去年因嚴重車禍導致全臉骨折，雖經手術成功「拼回」臉龐，卻留下看東西一個變兩個的「複視」後遺症。這不僅讓他下樓梯時容易踩空，連玩手機遊戲都無法數算金幣，嚴重影響生活；經台中榮總跨科團隊接力治療，最終透過眼外肌手術，才成功讓他擺脫疊影地獄，重獲清晰視界。

陳先生回憶車禍當下，只覺眼前一片空白，隨後便失去意識。台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華指出，患者到院時傷勢嚴重，左眼球肌肉甚至被骨折碎片卡住。團隊利用3D電腦模擬技術，在4小時內完成臉部、上下顎的微創骨折復位，並以鈦金屬網板重建薄如紙的眼眶底骨，成功解除眼球卡陷危機。

▲台中榮總眼科部醫師阮國華(右)提醒，民眾若出現視線疊影或偏斜，切勿輕忽，應立即就醫檢查。（圖／台中榮總提供）



儘管顏面外觀與咬合功能恢復，但車禍的巨大衝擊力已造成眼部組織沾黏與神經麻痺，殘存的複視問題讓他必須遮住一隻眼睛才能正常生活。陳先生也轉往眼科，台中榮總眼科醫師阮國華在追蹤半年、確認其眼睛偏斜角度固定後，決定為他施行「眼外肌移位手術」，調整控制眼球的肌肉，才終於改善了困擾已久的複視症狀。

醫師阮國華提醒，複視是門診常見症狀，成因眾多；除了外傷，腦血管疾病、甲狀腺眼疾、糖尿病甚至腦瘤都可能引發。民眾若出現視線疊影或偏斜，切勿輕忽，應立即就醫檢查。特別是「急性複視」，更可能是中風或腦動脈瘤等重大疾病的警訊，及早就醫至關重要。