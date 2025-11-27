男關節腫到不能走　竟是「結核菌」入侵

▲一名患者膝關節疼痛，竟是「肺外結核感染」。（圖／院方提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

膝關節疼痛竟是「結核菌」引起！74歲賴男長期左膝腫痛，以為是退化性關節炎，檢查抽取關節液發現非典型細菌感染，安排住院並多科會診，結果竟是「肺外結核感染」引起的骨結核病變。醫師指出，結核菌感染膝關節案例較為少見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到一成。

台中慈濟醫院關節中心主任周立展指出，該患者長期左膝腫痛、幾乎無法行走，以為只是退化性關節炎，服用止痛藥、抽關節積水、熱敷復健，但卻越來越嚴重，就醫時膝蓋已腫脹無法彎曲，化驗後發現白血球數值雖偏高，但並非典型的細菌感染，懷疑有其他原因，進一步X光與磁振造影檢查，顯示膝蓋內已有大量積液並化膿，屬於嚴重關節感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周立展說，緊急施行微創關節鏡清創手術，檢體送病理化驗後竟發現結核分枝桿菌，顯示並非單純膝蓋退化，會診感染科與胸腔科醫師共同診斷，在病人痰液培養出結核菌，證實為「肺結核合併肺外感染」，結核菌最初在肺部引起感染，再經由血液或淋巴傳播，最後侵犯膝關節。

▲台中慈濟醫院關節中心主任周立展。

患者進一步接受抗結核藥物治療，一周後膝蓋腫脹消退，可正常彎曲行走，出院後仍須持續服藥至少9個月，並定期門診追蹤，確保結核菌完全清除。



周立展指出，結核菌感染膝關節案例較為少見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到一成，該患者沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，初期難以診斷，除了膝關節，脊椎或其他關節如肩、腕關節也都可能被結核菌侵犯，若延誤治療，結核菌會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重就可能必須置換人工膝關節。

周立展提醒，膝蓋、背或其他關節若長期腫痛、久治不癒，應及早就醫找出根本原因，若合併出現久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺，結核菌感染若未及時治療，恐造成骨關節損壞甚至永久功能喪失。