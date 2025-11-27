以為腸胃不適　85歲嬤竟是主動脈剝離！醫護搶命7小時脫險

▲陳姓阿嬤經安泰醫院醫療團隊治療，恢復狀況良好 。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

85歲陳姓阿嬤近日出現頭痛、腹痛與腹瀉，家屬以為只是腸胃不適，送往東港安泰醫院急診後卻驚見是致命的急性主動脈剝離，隨時都有生命危險。由於患者高齡，手術風險極高，醫院立即啟動高風險手術應變機制，由蘇以理主任及李涵彥主任採雙主治制度聯手執刀。經過團隊7小時分秒必爭的搶救，成功完成人工血管重建，將阿嬤從鬼門關前救回，目前恢復良好，已能下床行走。

陳姓阿嬤近日出現頭痛並延伸至腹痛及腹瀉情況，家屬擔心病情惡化，緊急送至東港安泰醫院急診就醫。急診團隊立即安排胸腹部電腦斷層掃描，竟發現為急性主動脈剝離，情況相當危急。

由於阿嬤為高齡長者，手術風險極高，安泰醫院心血管醫療照護中心隨即啟動高風險手術應變機制。由心血管醫療照護中心主任蘇以理醫師與心臟血管外科主任李涵彥醫師採「雙主治醫師」制度共同執刀，在醫療團隊密切配合下，歷時7小時順利完成破損主動脈切除及人工血管重建，成功將患者從鬼門關前拉回。

術後阿嬤從重症加護病房順利轉入普通病房，目前恢復情形良好，已能自行站立並緩步行走。醫師巡房時，阿嬤不斷向蘇以理醫師、李涵彥醫師及護理團隊表達感謝，並開心合影留念。

安泰醫院表示，高齡患者進行主動脈手術，除需處理剝離部位外，還必須全程嚴密監控腦部、腎臟等重要器官的保護，並注意手術中及術後可能出現的併發症，是極具挑戰性的醫療任務。本次醫療團隊分秒必爭，最終成功化險為夷。

心臟血管外科李涵彥主任指出，陳婦平時身體狀況良好，也配合治療，術後傷口癒合相當順利。出院後建議持續補充營養，避免攝取過油、過鹹及刺激性食物，按時用藥並定期回診追蹤，同時維持適度運動，「相信阿嬤一定能健康呷百二。」重建，將阿嬤從鬼門關前救回，目前恢復良好，已能下床行走。