20款化粧品驗出蘇丹紅　石崇良：將列後市場查驗項目

▲▼衛福部長石崇良出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長石崇良出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內首度在化粧品當中檢出禁用色素蘇丹紅，衛福部長石崇良今（26）日表示，本案是食藥署主動查驗發現業者輸入問題原料，目前為止追查12家業者有相關產品、涉及20品項，也針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」裁處最高500萬元罰鍰。至於後續管制，由於化粧品管理主要在「成品」，也就是製程面的管理，未來後市場監測會有一段時間把蘇丹紅列為查驗項目之一。

石崇良26日出席立法院社福衛環委員會就「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」進行專題報告備詢，會前受訪被問及化粧品蘇丹紅議題，他表示，這一次蘇丹紅是第一次發生在國內，起因是食藥署發現國外新聞後主動追溯查驗，目前為止流向14家業者，其中12家業者有相關產品，涉及20品項，後續還在持續追查。

石崇良指出，目前針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」已經裁處最高500萬元罰鍰，全案移送檢調偵辦，如果有惡意添加會要求給予最重的處分。

至於未來是否會從邊境原料化驗，石崇良解釋，因為化粧品全世界管理原則一樣，來源品項多數化學品是散於多種用途，不只在化粧品使用，所以各國對化粧品管理主要在於「成品」，透過製程面進行管理。

石崇良說明，衛福部已經陸續發布相關禁用、可用規定，訂定GMP規範輔導業者通過強化管理，至於後市場監測，過去一年以來化驗數千件，包含重金屬含量、微生物跟一些禁用的化學品，未來會有一段時間把蘇丹紅列為後市場查驗項目之一。

根據食藥署24日公布檢驗結果，亦鴻公司自新加坡輸入原料蘇丹4號濃度非常高，蓄意添加意味濃厚。食藥署在14日已發文詢問新加坡衛生主管機關HSA有關新加坡原料商CAMPO RESEARCH PTE LTD原料檢出蘇丹紅色素疑義，石崇良表示，目前暫時未得到回應。

▼食藥署公布最新含有蘇丹紅化粧保養產品清冊。

▲▼蘇丹紅化粧品1125清冊。（圖／食藥署提供）

▲▼蘇丹紅化粧品1125清冊。（圖／食藥署提供）

▲▼蘇丹紅化粧品1125清冊。（圖／食藥署提供）

▲▼蘇丹紅化粧品1125清冊。（圖／食藥署提供）

▲▼蘇丹紅化粧品1125清冊。（圖／食藥署提供）

