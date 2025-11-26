衛福部堅持醫美嚴管修法「溯及既往」　石崇良：愛美不該送命

▲衛福部長石崇良出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為加強管理醫美亂象，衛福部近日預告《特管辦法》修正草案，要求執行醫美須接受一般醫學訓練（PGY）、醫美診所接受評鑑等，相關規劃引發醫界內戰，醫師公會帶頭反彈，而醫院協會等醫療專業團體則力挺衛福部。衛福部今（26）日下午邀集40多個醫界團體討論，衛福部長石崇良今早表態堅持「溯及既往」是公益大於私益，「人不應該因愛美枉送生命」，既然發現缺漏就應該補起來。

衛福部改革醫美加嚴管理，終結醫學生畢業「直美」，相關新規範引發醫界內戰，醫師公會全國聯合會反對執行醫美要求一般醫學訓練（PGY）訓練、限制專科等「溯及既往」，也不贊成醫美診所強制納入評鑑。台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等四大醫界專業團體則聯合力挺衛福部，反批醫界內「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良今日出席立法院衛環委員會受訪表態，「愛美是人的天性，這無可厚非，但是不應該因為愛美而枉送生命」，基於病人安全權益最高考量，會要求提升安全與品質。針對「溯及既往」石崇良表示，基於信賴保護原則，過去處理有不溯既往，但是當「公益大於私益」，也會採取「過渡期」的方式處理。

石崇良強調，PGY制度已經行之有年，當初因為PGY實施，把醫學系修業時期從7年縮短為6年，臨床實作放到畢業之後，當時是一個完整的醫師基礎訓練搭配，但時至今日如果已經發現有一些缺漏，就需要把它補起來，「用強制性的方式也應該去執行」。

被問及修法原訂明年元旦上路，是否會因為諸多意見而延後？石崇良表示，特管辦法修法預告除醫美管理，也包含實驗室自行開發檢測管理，這已經有訂有落日，明年一定要上路才有辦法解決；今日醫事司會和40個醫界團體討論，會看看討論結果來決定，但還是朝向明年元旦實施。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理，要求執行非侵入性的光電、雷射、針劑等醫美處置，必須接受一般醫學訓練（PGY）；所有醫美「手術」都要有大外科系專科訓練才能執行，高風險手術更限制必須是特定專科；針對執行高風險手術醫美診所必須要經過「評鑑」。