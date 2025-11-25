狼醫平台挨批做半套　衛福部2措施補強「改名也查得到」

▲醫師性騷案件引發社會關注，衛福部設置「狼醫查詢平台」。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

近期多起狼醫事件頻傳，在民團、立委要求之下，衛福部「狼醫查詢平台」今年8月正式上線，但遭民間團體批評「連半套都沒做好」，涉案醫師更改姓名、執業地點恐就查詢不到。醫事司表示，正在補強系統資訊，包含串接司法院判決內容，還有明年1月會增加納入性平懲戒揭露；另針對涉案醫師改名等疑慮，系統會將新舊名字一併呈現。

現代婦女基金會、台灣醫療改革基金會及北市醫師職業工會今日召開記者會，說明醫界性暴力防治制度上的多重困境與漏洞，提出「性平防治成效納入醫院評鑑」、「完整揭露資訊保障民眾知情」、「訂定懲戒指引處分及時持續」及「主動通報監督落實防治責任」等四大訴求，呼籲政府與醫界必須正視狼醫懲戒與預警機制。

醫改會執行長林雅惠提到，狼醫平台目前僅公布112年以後司法判決定讞、懲戒確定的案件，其他舊案都沒有公開，還有定讞案漏登情況，從案件爆出到對外公布間隔時間太久，應在行政認定醫療人員涉及性別事件後，就公布給民眾查詢。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，了解民眾在意時效性的問題，但若缺乏司法或者行政機關調查就揭露，行政單位仍持保留態度。不過目前已經把過去需從司法院判決書系統、縣市懲戒系統查詢整合到平台，讓民眾在單一地方、一個動作就能看到。

劉玉菁也提到，行政機關現在能做的事就是跨單位合作，過去醫事人員的性平案件是進入各縣市社會局，衛生局不會同步知情，現在衛福部已經請社會局得知案件後就要同步通知衛生局，衛生局再去啟動是否要懲戒的調查跟處分，透過橫向聯繫來縮短時間差距。至於在調查階段、就要把資料放進來，這是兩個不同的議題，調查還是必要進行，因為涉及當事人聲譽。

衛福部正在補強資訊揭露的範圍，劉玉菁說，包含司法判決案件資料串接，此外，規劃明年1月份可以更新納入各縣市衛生局醫師懲戒內容。

劉玉菁也強調，醫事人員發生性平事件經過確認，一律都會放上平台，沒有個人主張拒絕的空間，至於改名、換地點，性平專區會照順序公布，只要醫師證書姓名更名，系統都會更新，新、舊名字都會揭露，也會清楚揭露該名醫師的專科、執業縣市。