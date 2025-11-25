流感增12死25重症　20多歲男發病5天住加護

▲疾管署防疫醫師黃柏翰說明流感重症個案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（25）日公布國內上周新增25例流感併發重症，另有12例死亡。重症個案中最年輕是中部20多歲男性，本身有高血壓、心腎衰竭病史，11月中旬出現咳嗽、流鼻水等症狀，5天後情況加劇出現呼吸困難到急診，檢查有雙側肺部浸潤，確認感染A流，且有心臟、腎臟疾病惡化，一度收治加護病房治療。



國內流感疫情本月初脫離流行，近期持續呈現下降趨勢，根據疾管署監測，上周（11月16日至22日）類流感門急診就診計85,425人次，較前一周下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例（3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型）及12例死亡（7例H1N1、5例H3N2）。

疾管署防疫醫師黃柏翰說明，重症個案最年輕是中部20多歲的男性，本身有高血壓、心臟衰竭、腎臟衰竭，需要規則洗腎，沒有接種本季的流感疫苗。他11月中旬開始出現咳嗽、流鼻水的症狀，5天後因為症狀變嚴重，並且出現呼吸急促、呼吸困難以及倦怠情形至急診。

黃柏翰指出，個案在急診抽血檢驗，發現白血球和發炎指數都有上升，而且有電解質不平衡的情況，胸部X光看到兩側的肺部都有浸潤的情形，經檢驗A型流感陽性，且伴隨有本身心臟病和腎臟病的急性惡化，而且不能排除肺炎，收治到加護病房治療，所幸接受抗病毒藥物治療，4天後轉至一般病房，目前病況穩定。

疾管署長羅一鈞表示，雖然目前流感疫情處於相對低點，但是依照國際疫情趨勢推估，流感疫情會在跨年之後明顯上升，農曆春節前後達到高峰，為避免重演去年農曆春節假期的急診壅塞，健保署已提出包括UCC（假日輕急症中心）及春節開診加成等措施，緩解大醫院急診人潮，疾管署也會加購流感疫苗、抗病毒藥物等。

疾管署副署長曾淑慧表示，疫情中心數理模式推估，流感疫情在12月中上旬就會有上升趨勢，也提醒民眾近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。