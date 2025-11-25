吃香蕉會咳嗽！　醫：很可能對蛋白過敏

▲香蕉有許多營養素。（圖／ETtoday資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師徐嘉賢分享，如果你吃香蕉會咳嗽，很可能代表你是對香蕉的蛋白過敏，老祖宗的智慧真的不能夠完全忽視。

徐嘉賢在臉書說，古早遺留下來的一個觀念：「吃香蕉會咳嗽」、「感冒不要吃香蕉，咳嗽會更厲害」，老實說，他之前會覺得真的嗎？結果仔細查了一下，還真的有些道理。

徐嘉賢指出，從免疫學的觀點來看，香蕉含有幾種蛋白質過敏原（例如Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3⋯等），部分本身有過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎朋友，可能在吃香蕉後出現過敏反應：咳嗽、喉嚨癢癢的、甚至口腔過敏症候群（OAS）。

徐嘉賢表示，另外一個比較玄的叫「過敏交叉反應」：香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，這什麼意思呢？部分對花粉、乳膠過敏的朋友吃了香蕉後，可能因交叉反應而出現咳嗽。

徐嘉賢提到，但對一般人而言，吃香蕉並不會引起咳嗽，「有點玄，對吧？」他總結，如果你吃香蕉會咳嗽，很可能代表你是對香蕉的蛋白過敏，或者你其實對花粉或乳膠過敏而產生的交叉反應，並不是每個人吃了香蕉都會咳嗽，老祖宗的智慧真的不能夠完全忽視。