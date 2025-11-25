ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

吃香蕉會咳嗽！　醫：很可能對蛋白過敏

▲颱風重創香蕉產區，近期香蕉價格大漲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲香蕉有許多營養素。（圖／ETtoday資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師徐嘉賢分享，如果你吃香蕉會咳嗽，很可能代表你是對香蕉的蛋白過敏，老祖宗的智慧真的不能夠完全忽視。

徐嘉賢在臉書說，古早遺留下來的一個觀念：「吃香蕉會咳嗽」、「感冒不要吃香蕉，咳嗽會更厲害」，老實說，他之前會覺得真的嗎？結果仔細查了一下，還真的有些道理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐嘉賢指出，從免疫學的觀點來看，香蕉含有幾種蛋白質過敏原（例如Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3⋯等），部分本身有過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎朋友，可能在吃香蕉後出現過敏反應：咳嗽、喉嚨癢癢的、甚至口腔過敏症候群（OAS）。

徐嘉賢表示，另外一個比較玄的叫「過敏交叉反應」：香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，這什麼意思呢？部分對花粉、乳膠過敏的朋友吃了香蕉後，可能因交叉反應而出現咳嗽。

徐嘉賢提到，但對一般人而言，吃香蕉並不會引起咳嗽，「有點玄，對吧？」他總結，如果你吃香蕉會咳嗽，很可能代表你是對香蕉的蛋白過敏，或者你其實對花粉或乳膠過敏而產生的交叉反應，並不是每個人吃了香蕉都會咳嗽，老祖宗的智慧真的不能夠完全忽視。

【差點中計】黑狗吃零食聽到「吃完要洗澡」立刻吐出來XD

關鍵字： 香蕉 過敏 徐嘉賢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

氣溫降誘發「溫差性過敏」　醫解析4大體質症狀不同

6年情斷心碎…她轉身做「這件事」！44歲抱娃圓夢：像買生育保險

流感增12死25重症　20多歲男發病5天住加護

「媳婦逼我兒去勢」婆婆看診狂抱怨　泌尿醫1句話結局逆轉

挺日旅遊注意！流感疫情直線上升「聖誕節達最高峰」

換季容易引發陰道感染　醫教5招遠離搔癢異味：每半年汰換內褲

11月連爆7例M痘確診　均為本國籍青壯男「北中南都有」

營養師推「4大營養素」改善手腳冰冷　建議每周運動150分鐘

讀者迴響

回到最上面