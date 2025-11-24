心肌梗塞僅5成有徵兆　醫：疼痛放射肩背「逾10分鐘」叫119

▲天冷要注意心肌梗塞風險，若有胸悶、疼痛往肩或背放射等症狀超過10分鐘，最好快叫119。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

根據氣象預報，氣溫自今晚起下降，到11月26日甚至只有14度。醫師說，高血壓等高危險群對於低溫要多注意，尤其提防心肌梗塞；根據國外資料，心肌梗塞病人僅約半數在發病前有症狀，預防不易，但如有胸悶或感覺疼痛往肩或背放射，且超過10分鐘沒改善即應警覺，這時不宜自行就醫，最好叫救護車。

台北醫學大學衛生福利政策中心今舉辦預防猝死研討會，與會的北醫附醫心臟內科主治醫師徐千彝表示，根據歐洲心臟學會最近引用美國360萬名心肌梗塞患者資料，發現約5成在發病前全無症狀，許多人甚至從未因心臟疾病就醫，也凸顯突發的心肌梗塞難以預警。

針對心肌梗塞，徐千彝說，部分血管內斑塊累積後破裂形成血栓，但血管狹窄程度甚至不到40％，導致民眾平常完全感受不到異常，而發生此現象的原因，和血管累積斑塊時會向外膨大有關，這使管腔未必狹窄，斑塊總量卻已增加，結構也不穩定，一旦破裂，便可能瞬間堵塞血管，引發致命的心肌梗塞。

徐千彝指出，面對突發的心肌梗塞，「及早叫救護車」遠比家屬接送或自行使用交通工具安全，因救護車上具備心電圖，並有AI判讀、急救藥物等搭配，也可提前通報急診團隊，加快後續搶救流程。

不過，徐千彝坦言，近年有部分民眾隨意呼叫救護車，引起社會很多討論，醫師當然不鼓勵民眾任意撥打119，但如胸悶持續不退、冒冷汗、呼吸困難、疼痛往肩背放射等典型症狀明顯，路上昏倒的後果，將遠比被質疑「濫用」嚴峻。

要真正降低心肌梗塞，徐千彝認為，必須落實初級預防。他說，由於許多患者在發病前毫無徵兆，膽固醇控制成為最關鍵一環，而國內近期已建立血脂治療流程、給付規範與照護獎勵制度，醫療團隊更能有效協助民眾控制血脂，降低不穩定斑塊的威脅。

徐千彝也提醒，持續胸悶超過10至15分鐘，且休息無法改善，是自我判斷警訊的關鍵，民眾應謹記，一旦發作，對於把握住黃金救命時間會更有幫助。