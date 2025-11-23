吃越多越好？健康食品與保健食品不同　藥劑師：先了解自身需求

▲玉里醫院藥劑科陳長青主任提醒，保健品並非人人都需要，選擇前應認清標示、了解自身需求，才能真正「吃得安心、補得有效」。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著健康意識提升，保健品成為許多民眾日常生活的一部分。市面上產品琳瑯滿目，宣稱功效五花八門，民眾在選購與使用上常陷入迷思。衛生福利部玉里醫院藥劑科陳長青主任提醒，保健品並非人人都需要，選擇前應認清標示、了解自身需求，才能真正「吃得安心、補得有效」。

陳主任指出：「消費者首先應了解『健康食品』與『保健食品』的差異。健康食品是經衛福部查驗登記、具特定保健功效的產品，必須取得許可證字號，並標示『小綠人標章』；而保健食品則屬一般食品，未經查驗，不得宣稱療效。購買時應認明合法標示，避免誇大不實廣告誤導，尤其對於宣稱『抗癌』、『降血糖』、『改善睡眠』等療效的產品，更需提高警覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「保健品不是吃越多越好，反而可能造成身體負擔。」陳主任強調，部分營養素若攝取過量，可能引發副作用。例如，過量維生素A可能導致頭痛、噁心甚至肝功能異常；鐵劑攝取過多則可能引起腸胃不適，甚至干擾其他礦物質吸收。此外，保健品與藥物之間可能產生交互作用，影響吸收或藥效，慢性病患者更需謹慎使用。

陳主任提醒，健康人若飲食均衡、作息正常，未必需要額外補充。真正需要補充者，應依個人狀況選擇適合的產品，例如素食者可補充維生素B12，銀髮族可考慮鈣與維生素D以維持骨骼健康，孕婦則需補充葉酸預防胎兒神經管缺陷。但即使有補充需求，也應依專業建議調整劑量與使用方式，避免自行堆疊多種產品，造成「越吃越亂」的情況。

▲陳主任提醒，「保健品不是吃越多越好，反而可能造成身體負擔。」

「保健品的角色是營養補充，不是疾病治療。」陳主任指出，許多民眾誤以為保健品能取代藥物或改善病情，事實上，保健品無法取代醫療行為，若有身體不適或長期症狀，應優先尋求醫師診斷與治療。保健品的效果也非立即見效，需長期配合良好生活習慣，才能發揮輔助作用。

在健康資訊充斥的時代，唯有建立正確觀念，才能避免誤信偏方或過度依賴補充品。玉里醫院將持續推動藥事衛教，協助民眾提升健康識能，做出更安心、理性的選擇。健康沒有捷徑，但有方向——從認識開始，從專業出發。

如有需要詢問藥物知識，請撥打：03-888-6141#1152

