化妝品驗出致癌蘇丹紅　石崇良：第二批檢驗明天有結果

▲▼食藥署檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）

▲食藥署檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣首次在化妝品驗出禁用蘇丹色素，衛福部部長石崇良今說明，食藥署已經進行流向盤查，總共有14家，扣除2家是代理，有12家有進行產品製造，已經通知預防性下架，地方衛生局也在進一步調查和檢驗，第二批檢驗結果會在禮拜一有初步結果。

因應國際間傳出有化妝品摻入蘇丹色素原料，食藥署11月4日起行文通知國內相關業者，還在網路平台抽驗疑似問題產品，結果一抽發現中國大陸製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」驗出禁用色素蘇丹4號1.3 ppm；另一方面，藤生物科技股份有限公司主動通報，確認「專心護唇油-莓紅版」3批號檢出蘇丹4號。

食藥署追查綠藤生機原料是從進口商「亦鴻企業有限公司」購入，亦鴻公司則是從新加坡輸入Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.製造的疑似問題紅色複方原料，且其中3批原料也經食藥署國家實驗室檢驗確認檢出蘇丹4號，亦鴻公司提供相關下游共14家業者，食藥署要求48小時內清查回報使用狀況，未確認安全不得上架販售。

石崇良表示，經過流向盤查，總共有14家，扣除2家是代理，共有12家有進行產品製造，已經通知預防性下架，地方衛生局也在進一步調查和檢驗，第二批檢驗結果會在禮拜一有初步結果。

