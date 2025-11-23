濕熱天氣恐害早產風險增3倍　研究：綠地可保護母嬰健康

▲最新研究發現懷孕期間若暴露於高溫環境，寶寶早產、低出生體重風險相對增約3倍。（圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

都市綠地不僅能讓人心情放鬆，還可幫助孕婦和寶寶對抗氣候變遷帶來的健康衝擊。國內最新研究發現，懷孕期間、特別是懷孕後期，若暴露於偏高氣溫，發生早產、低出生體重的風險相對提高約3倍，但只要居住在綠地較多的地區，這些不良影響可望明顯減輕。

這項研究由台北醫學大學公共衛生學院院長陳怡樺與團隊進行，她表示，研究團隊根據「台灣孕產期健康追蹤研究」的數據，分析2011至2024年間1478名新生兒資料，並探討母親若於懷孕後期或整個孕期，若處於當時前5%濕熱的極端高溫天氣，對於胎兒會有多大的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳怡樺指出，母親的家庭收入、教育程度、婚姻適應、憂鬱情形等，都可能和寶寶的健康有關，但研究團隊控制這些因素後，發現濕熱天氣的影響仍相當顯著，亦即孕期暴露於極端高溫，與妊娠周數縮短息息相關，發生早產、低出生體重的風險分別可能提高3.4、2.9倍左右。

對此現象成因，研究團隊推測，高溫暴露可能造成孕婦脫水、血壓波動，加重心血管負擔，也提高子癲前症惡化等風險；此外，太濕熱的環境可能使體內自由基累積，並使「 促發炎細胞激素」增加，導致氧化壓力升高，進而引起發炎反應，這可能影響胎盤、胚胎細胞的正常發育，增加早產或生長遲緩風險。

除了生理機制外，陳怡樺說，孕婦在酷熱下容易情緒焦躁、失眠、食慾下降、活動量減少，這些也都會間接影響胎兒健康。

此外，研究也找到補救之道，發現都市綠可改善此現象。陳怡樺說明，研究發現綠地覆蓋率較高的地區，高溫負面效應較小，推測是綠地吸收熱氣及空汙懸浮微粒，並提供遮蔭與蒸散降溫，有助孕婦情緒穩定、壓力降低，也增加戶外活動機會，有如天然的保護傘。相關研究成果已於今年11月發表於國際知名醫學期刊《Environmental Research》。

針對此研究發現，陳怡樺呼籲，政府應將孕婦和新生兒視為氣候變遷下的高脆弱族群，建立孕婦專屬的高溫預警、衛教機制，特別提醒孕婦應多補水、穿透氣衣物、避開烈日曝曬等，並規劃更多都市綠地及休憩空間，對於台灣下一代的健康將有明顯助益。