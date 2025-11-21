研究證實可降膽固醇！醫師推「1蔬菜」方便又營養：加在泡麵中

▲醫師大推「海帶芽」加在泡麵中：方便又加分。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

菜單裡的處方籤！婦產科醫師邱筱宸醫師指出，餐桌上常見的海帶芽，又稱裙帶菜，經研究證實有助於穩定飯後血糖與降低膽固醇，且富含多種營養素，不僅能為日常飲食加分，健康潛力也受到醫學界關注，像是她推薦的日常吃法，就是「加在泡麵中！」

邱筱宸透過臉書發文指出，根據一項日本臨床試驗，在白飯中加入僅4公克的海帶芽，便能顯著降低餐後30分鐘的血糖與胰島素反應。另一項針對肥胖患者的研究也發現，連續8周食用富含海帶芽的點心後，受試者的低密度膽固醇（LDL）下降了7.4%，總膽固醇也減少5.8%，確認海帶芽可以影響血脂與葡萄糖的代謝路徑，對於血脂控制具有正面影響。

文中她提到，海帶芽的營養價值來自其豐富的成分。它含有接近10%的膳食纖維，能增加飽足感並延緩消化速度。此外，海帶芽中的岩藻糖膠（Fucoidan）與藻褐素（Fucoxanthin）具備抗氧化及調節免疫的潛力，目前學界正積極研究其抗癌可能性，但仍待大型臨床試驗證實。它同時也是碘、鈣、鎂等礦物質的良好來源。

邱筱宸個人推薦的日常吃法，就是將海帶芽「加入泡麵中！」大家都知道泡麵不太健康，但很方便，加海帶芽就是個方便又加分的選擇，可利用其膳食纖維減緩血糖波動，並增加飽足感。但她也提醒，雖然海帶芽能提升泡麵的營養價值，卻無法改變其鈉含量偏高的事實，因此應避免喝光湯底。