「社安網2.0」升級　弱勢爸媽可透過到宅服務獲育兒指導

記者邱俊吉／台北報導

台北市日前傳出8旬婦悶死癱瘓兒悲劇，弱勢家庭缺乏支持的問題備受關切。對此，衛福部今指出，「社會安全網2.0」已由行政院核定，新一期計畫延續既有脆弱家庭、家暴、精障等服務，新增「跨系統資訊串聯」、「新生兒家庭前端育兒指導」2重要方向， 透過社福、醫療體系共同辨識家庭需求，避免悲劇發生。

衛福部社會及家庭署署長周道君今正式上任， 他表示，近期悲劇突顯家中若有身心困難成員，如何更早獲得支持非常關鍵，社家署目前已提供多項居家、社區服務，包括身心障礙者家庭可申請各類到宅及喘息服務，及社區端整合性的照顧協助，但希望家庭中需要照顧者能更快獲得相關資源，而不是壓力累積後才被看見。

周道君說明，社安網2.0在新一期計畫強化「跨系統資訊串聯」，因家庭中可能同時有多種需求，像是身障、長照、家暴、低收入戶、精神障礙等，各服務體系負責不同業務，資訊較分散，新計畫則擴大導入資訊整合機制，使相關單位可彼此掌握必要的服務資訊，提高橫向協作效率。

此外，社安網2.0將更積極建立跨網絡資訊共享，包括社政、衛政、醫療及其他照顧單位，以利共同服務同一家庭時能掌握最新狀態，若在服務過程中發現特殊狀況，也能更及時通報、轉介。

對於社安網2.0強化「新生兒家庭前端育兒指導」，周道君則說，以往育兒支持多在問題浮現後才開始提供，但未必能及時避免家庭風險，故新計畫將嘗試與醫療端合作，從孕期後期開始介入，規劃媽媽自第3孕期起，在產檢流程中即可獲得相關資訊，而孩子出生後，家庭也能透過到宅服務獲得基本的育兒指導，包括家庭環境、照護方式等，協助新手父母建立必要知識。

周道君指出，該項育兒指導服務不會限制只有社工可執行，將擴大到經過訓練的多元專業人員，例如目前常見的兒童發展專業人員、護理背景照顧人員等，只要接受適當訓練即可投入。

周道君強調，社安網的核心精神是預防與跨系統合作，新版計畫將逐步落地，希望讓更多家庭在壓力來臨前便能獲得協助。