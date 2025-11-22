ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

預防運動傷害、補充營養！長庚團隊一次教「吃超商也OK」

▲▼長庚醫療財團法人首發拔河運動公益專冊，跨領域合作為拔河運動築起健康防線。（圖／記者洪巧藍攝）

▲林口長庚醫院復健部部主任陳智光介紹拔河運動公益專冊。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來國人運動、健身意識抬頭，但是可能無形間讓自己受到運動傷害。復健科醫師指出，天氣冷就常常遇到民眾因為暖身不夠導致肌肉拉傷，還有扭傷等情況發生。其實透過相關運動防護可以避免受傷，長庚運動醫學團隊發表《拔河運動員健康手冊》，內容不僅拔河訓練適用，也很適合一般民眾避免運動傷害、強化鍛鍊的指南，例如運動營養篇章就提出「超商菜單」幫助補充營養、恢復體能。

長庚公益發展委員會名譽主委陳昱瑞表示，長庚醫療財團法人自2014年起贊助景美女中拔河隊，長期陪伴選手征戰國內外，發現許多基層拔河隊在運動防護與健康照護上，仍仰賴經驗與自我摸索，缺乏系統化的專業指引，因此《拔河運動員健康手冊》就是回應基層最迫切的需求。

林口長庚醫院復健部部主任陳智光擔任《拔河運動員健康手冊》的總編輯，他表示，根據長庚團隊多年照護拔河選手的資料，腰臀、腳踝、手腕及膝蓋是最常見的傷害部位，多數源於缺乏正確防護與恢復觀念。「系統化整合防護與預防指引，才能讓選手狀況更穩定，運動生涯更長遠。」

▲▼長庚醫療財團法人首發拔河運動公益專冊，跨領域合作為拔河運動築起健康防線。（圖／記者洪巧藍攝）

▲景美女中拔河隊選手示範伸展。（圖／記者洪巧藍攝）

陳智光提到，內容在運動相關防護、營養甚至心理韌性提升，對於一般民眾運動也很有效果，例如暖身不足可能出現肌肉拉傷，甚至扭傷，跑步可能會造成疲勞性骨折、足底筋膜炎等，運動防護章節便系統化整理常見傷害部位的成因、症狀與預防策略。

運動營養部分，讓便利商店飲食也能吃出比賽力！陳智光說明，手冊以60公斤選手為例設計每日營養比例、實用餐盤指南，並提出「超商替代菜單」，幫助學生及基層選手於訓練和比賽日飲食難題。

有些長輩可能想運動，但又因為身上可能有些舊傷而裹足不前，陳智光提醒，傳統觀念可能受傷就是要休息，但是休息卻又不一定會好，所以應該先透過專業診斷評估傷勢狀況，透過相關防護避免肌肉再受傷就可以再去運動，有運動時恢復就會更快。

至於何時應該要就醫評估，陳智光建議以3天做為觀察，如果是一般輕微運動傷害，疼痛感應該在2至3天內逐漸減輕，如果疼痛持續三天沒好轉，甚至加劇，代表問題可能比較嚴重，建議尋求專業醫療協助。

▲▼運動營養章節具體化的每日與超商菜單。（圖／長庚醫院提供）

▲運動營養章節具體化的每日與超商菜單。（圖／長庚醫院提供）

長庚醫院表示，未來將持續投入運動防護與公益行動，成為運動選手最堅強的後盾。歡迎對於拔河運動有興趣的民眾下載手冊電子檔瀏覽(https://cghdpt.cgmh.org.tw/dept/09000/m/11193)。

